Sonja Vuksanović, koja je svojevremeno bila u braku sa folkerom Željkom Šašićem, a potom sa njegovim kolegom Acom Lukasom, podelila je na društvenim mrežama novo izdanje, koje je odmah pokrenulo mnogo poruka.

Lukasova bivša se fotkala u luks automobilu, sa sve naočarama za sunce.

Sonja Vuksanović uživa u autu Foto: Printscreen

Sonja je istakla bujni dekolte, a komplimenata na račun njenog izgleda bilo je na pretek ispod ove objave.

Kosu je pustila da joj pada preko ramena, dok je pozirala sa blagim osmehom na licu.

Lukas priznao koju je ženu najviše voleo

- Sonju sam najviše voleo - rekao je nedavno pevač, pa se prisetio šta je uradio da bi Sonju usrećio:

- Recimo, ja nisam bio na tim naslovnim stranama, a ona voli da se lepo obuče, sredi i da se mi slikamo. Ja sam to jednom prilikom prihvatio. Jedan novinar je nju nagovorio da mi moramo da budemo na naslovnoj strani i pred Novu godinu sam se ja pojavio sa kravatom i psom u ruci, pored nas deca, a jelka iza nas... Prelepa slika, ali to nisam ja.

- Mene su čak i prijatelji u kafani zezali zbog toga, ali nije me sramota, sve sam to radio zbog nje - istakao je potom Aca za "Informer".

