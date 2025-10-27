Slušaj vest

Hrvatska pevačica Maja Šuput (46) promenila je imidž za snimanje jedne emisije, a na svom Instagram profilu podelila je fotogafije i mnogi je nisu prepoznali.

Naime, Maja Šuput je godinama plavuša, a sada je napravila afro lokne koje su bile potpuno razbarušene pa ju je malo ko prepoznao.

Maja Šuput promenila izgled
Foto: Printscreen

Pevačica je dobila pregršt komentara, dok jedni kažu da joj top stoji, drugi pak misle da joj nikako ne ide uz oblik lica.

Razvela se od biznismena

Inače, Maja Šuput nedavno se razvela od supruga Nenada Tatarinova sa kojim je dobila sina, o čemu je javnost danima brujala.

Pevačica je jednom prilikom govorila o detaljima iz svog privatnog života.

Maja je otkrila i kakva je u privatnom životu, kada se kamere uglase.

Maja Šuput  Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

- Ne bih naravno htela nikoga uvrediti, ali kada idem do prodavnice, neprepoznatljiva sam i pitaju me: "Hoćete li i ove boce?" - našalila se i otkrila šta joj suprug govori:

- Privatno se ni ne češljam. Moj muž je rekao da kod kuće izgledam kao opanak, častimo se kod kuće i moramo se smejati, ali je zato ponosan kako izgledam uveče - po danu folklor, po noći Dior - rekla je Maja.

"Pričali su da sam muža unajmila"

Maja Šuput i bivši suprug Foto: Pritnsceen/Instagram

Šuput je otkrila i koji je najsmešniji trač koji je čula o sebi.

- Možda najčudniji koji sam čula o sebi je da moj muž zapravo nije moj muž nego glumac iz turskih serija kojeg sam unajmila ili da uopšte nisam bila trudna, nego da sam imala surogat majku, a za slikanje stavljala jastuk... Naravno i sve, baš sve, sam operisala - rekla je.

