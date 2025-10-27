"NE PADAM U NESVEST JER NEMAM DECU" Poznata pevačica šokirala priznanjem: Znaju da nanesu bol, kažu mi da je dobro što ih nemam!
Pevačica Vanesa Šokčić godinama je prisutna na javnoj sceni, a njen privatni život oduvek je intrigirao javnost.
Ona je prošla kroz mnoge teške trenutke koji su je oblikovali kroz godine, a sada je otvoreno govorila o tome kako se nosi s činjenicom da nema decu.
- Žao mi je, naravno, ali ne padam u nesvest. Daleko od toga. Verovatno je tako rečeno od Boga. Krivo mi je, ali nisam patetična da umirem i raspadam se što nemam decu, niti da me ljudi žale zbog toga. Sad sam u fazi da mi drugarice kažu: ''Srećna si što ih nemaš''. Deca znaju da nanesu bol roditeljima, a i roditelji deci. Ne patetišem, ne padam u nesvest - istakla je Vanesa.
Vanesa o razvodu roditelja
Kada je imala oko 17 godina prošla je kroz emotivan period zbog rastanka mame i tate koji su prekinuli brak ali i zajednički život, o čemu je javno govorila.
- Nisu oni bili roditelji koji su se stalno svađali, čak su se i sporazumno razveli. Očigledno je da je to trajalo, verovatno je došlo do nekog zasićenja, ali ne onog prijateljskog - rekla je Vanesa i dodala:
- Bilo je suza i naravno da mi je to teško palo, samo sreća pa nije dugo trajalo. Njih dvoje su mi to saopštili. Sećam se, bili smo kod kuće i tata mi je rekao da izlazi iz stana. On je u međuvremenu kupio plac i kasnije izgradio kuću, eto tako je bilo. Ja sam ostala sa mamom, imala sam oko 17 godina.
Kurir.rs/Hype
Vanesa na sahrani Milorada Milinkovića: