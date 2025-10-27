Slušaj vest

Rada Manojlović nikada se nije libila da govori o bivšem partneru Milanu Stanković sa kojim već godinama nije u romansi, ali su ostali u dobrim i prijateljskim odnosima.

Iako se pevač već duže vreme ne pojavljuje u medijima, ali ni na koncertima, njegova bivša ljubav ne propušta priliku da ga pohvali pred kamerama.

"Zabranjeno mi je da govorim"

- Meni je žao što Milan nije deo estrade. Ajde koncert manje više. Juče baš razmišljam, gledam PZE i mislim da tu fali jedna ličnost. Vi znate da je on zvezda. Gledam njegov Instagram, poslednja slika objavljena 2020. Zamislite. To je pet godina i dalje se tekstovi o njemu čitaju, a čoveka nema, nije aktivan. Stalno se piše o njegovom povratku, ali ja ne mogu da vam kažem ništa, zabranjeno mi je - rekla je Manojlovićeva.

"Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac"

Gostujući u podkastu kod Bojana Jovanovskog, Rada je progovorila i o petogodišnjoj vezi sa Milanom, te se osvrnula i na glasine koje su kružile o muzičaru, odnosno, o pričama da je homoseksualac, ali i na to da li je Milan varao ili ne.

- Neću da ti odgovorim da li je Milan varao ili ne, reći ćemo da ne znam. Po pitanju intimnih odnosa, u pećini sam, držim se starinsih običaja i sramote u medijima, tako za mene je intima tabu tema - bila je iskrena pevačica, te dodala:

- Boki, nisi ginekolog da tebi pričam o mojim intimnim stvarima - bila je izričita Rada, a onda se okrenula temi koja je zanimala mnoge:

- Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac, svi znamo šta se pisalo o nama. Uvek su pričali da izgledam starije, da je on mlađi za mene. Priče da je pripadnik LGBT populacije su me pogađale, a znam i kako se on osećao u tim trenucima - zaključila je Rada.

Rada otplatila njegove dugove

Pokojni Saša Popović svojevremeno je priznao ko ga je najviše razočarao od takmmičara Zvezde Granda, a tom prilikom je spomenuo i Milana Stankovića kada je otkrio da mu je Rada platila sva dugovanja nakon raskida ugovora sa Grandom.

- Uradili smo mu jedan album, pripremali drugi. Pazite, danas pevač da dobije jednu pesmu i jedan spot, to košta. Recimo, Tanji Savić smo uradili tri kompletna albuma o našem trošku. Slavici Ćukteraš četiri. Svima smo uradili po jedan, dva ili tri albuma. Tako je bilo i za Milana. Kad je došlo do izbora za našeg predstavnika na Evroviziji 2010. godine, Goran Bregović je tražio Tanju Savić, Radu Manojlović i Milicu Todorović. Onda smo Žika Jakšić i ja rekli: ‘Čekaj, imamo mi pravog kandidata’ i predložili smo Milana. Kad ga je Brega video, rekao je: ‘Uuu, super, odličan je, njemu ću da napravim pesmu - govorio je Popović tada i dodao:

- Jedno pre podne je zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: ‘Direktore, ja neću više da budem u ‘Grandu’, hoću da raskinem ugovor.’ Pokušao sam da ga uverim da greši, ali je insistirao na raskidu. Rekao sam mu da ne može tek tako i da ugovor može da se raskine po klauzuli da plati, i to je to. Na svakih šest meseci je uplaćivao 10.000 evra, i to nije on uplaćivao nego Rada Manojlović. Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 evra za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem. Ni dan-danas mi nije jasno zašto je to uradio. Nikad mi to nije obrazložio. Nikad nije došao i rekao: direktore, ja neću da budem zbog toga i toga - pričao je za Kurir.

