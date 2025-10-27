Slušaj vest

Voditelj Milomir Marić i kniževnica Vesna Radusinović u veoma skladnoj zajednici žive već više od deceniju i po, njihov brak mnogima može poslužiti kao primer, a dom u kojem supružnici najviše vremena vole da provode, jedan je od pokazatelja velike ljubavi koja ni nakon toliko godina nije iščezla.

Salonac u centru Beograda sa pogledom na Botaničku baštu odiše toplinom i isključivo pozitivnom energijom koju su članovi porodice u njega uneli, a fotografije koje smo imali prilike da vidimo putem Vesninog Instagram profila, pokazuju da je to prava umetnička oaza uređena sa puno ukusa i baš po njihovoj meri i želji.

Centralno mesto u stanu opremljenom klasičnim stilskim nameštajem od punog drveta, zauzima slika Koste Bunuševca, na kojoj su Vesna i njen sin Vedran iz dečačkih dana.

Najbogatija privatna biblioteka

Mnoštvo literature kojom dom Vesne Radusinović i Milomira Marića obiluje nije nikakvo čudo, budući da su su oboje ostvareni u karijerama koje podrazumevaju pisanje, te su tako knjige poređane čak i po podovima.

Marić inače poseduje jednu od najvećih privatnih biblioteka, koja sadrži veoma stare i retke knjige.

