Slušaj vest

Pevačica Gabrijela Pejčev nedavno je zgranula mnoge svojom izjavom da ne bi nikada bila u vezi sa muškarcem koji zarađuje 1.500 evra mesečno, a sad se snimala u smernom izdanju i sve objavila na mrežama.

Naime, Gabrijela Pejčev gostovala je u jednoj emisiji, a za tu priliku snimala se u svedenoj odevnoj kombinaciji zakopčana do grla.

Na sebi je imala belu košulju i bež sako, kao i blagi osmeh na licu.

Gabrijela Pejčev na snimanju jedne emisije Foto: Pritnscreen/Instagram

"Neću da se foliram"

Podsetimo, pevačica je nedavno istakla da nikada ne bi bila u vezi sa muškarcem koji zarađuje 1500 evra mesečno, jer kako kaže, smatra da takav odnos ne bi opstao, s obzirom na to da ona od nastupa zarađuje mnogo više.

- Muškarci se lepe za nas pevačice, radimo, zarađujemo, pa nemaju puno obaveza prema nama, što se tog finansijskog dela tiče. Ali ja zaista nisam osoba koja bih nekog izdržavala, ne želim da se foliram, pa da kažem da bih bila sa nekim ko zarađuje 1500 evra mesečno. Takav odnos ne bi opstao, ne samo zbog mene i mojih nekih kriterijuma, nego i zbog njega, on se nikad neće osećati dovoljno jako da taj odnos opstane, rekla je Gabrijela Pejčev.

Bila sa oženjenim pevačem

Inače, pevačica Gabrijela Pejčev je bila u vezi sa oženjenim pevačem.

Pevač Semir Džanković pre nekoliko godina prevario je suprugu Sanelu sa koleginicom Gabrijelom Pejčev, i to javno priznao. Semir se našao u centru skandala 2015. godine kada je učestvovao u rijaliti programu "Farma" gde je bila i njegova tadašnja ljubavnica.

Gabrijela Pejčev je jednom prilikom javno progovorila o vezi sa oženjenim kolegom koji se ubrzo, nakon što se saznalo za njegovu aferu sa koleginicom, pomirio sa suprugom koja mu je oprostila preljubu.

1/11 Vidi galeriju Ko je Semir Džanković Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Petar Aleksić, Youtube Screenshot

- To je jedna od situacija gde sam najviše bila poljuljana. Velika je medijska pompa bila u tom trenutku. Iz te situacije je izašlo to da je neko bio povređen mnogo više nego ja ili mnogo više nego on. Mislim da njegovu suprugu, Sanelu - rekla je Gabrijela, koja je priznala da je Semira volela:

- Volela sam ga. Prekinula sam taj odnos jer je bio oženjen, ali u tom trenutku nisam razmišljala ni o kome, osim o sebi. Bila sam jako sebična - priznala je ona, koja je ne krije da je bila ljubavnica.