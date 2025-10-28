Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Kristina Kija Kockar, koja se nedavno oglasila na društvenim mrežama tokom razornih požara u Turskoj, upravo se vratila s puta, a ispred vrata čekao ju je aranžman ružičastih ruža.

"Dobrodošla kući, ljubavi moja", stajalo je u poruci.

Kiju Kockar sačekalo iznenađenje nakon što se vratila iz Turske

Progovorila o novom dečku

Podsetimo, Kristina Kija Kockar je srećno zaljubljena, ali ne pomišlja na odlazak pred matičara, a kako ističe za sada joj je dovoljno što od partnera dobija dijamante.

Kija kaže da nakon braka sa Slobom Radanovićem nije spremna da drugi put stane pred matičara.

- Iskreno, nisam luda za svadbom i udajom, ali videćemo, nikad se ne zna... Dovoljno mi je što od partnera dobijam dijamante (smeh)! Ljubavi, hvala ti na tome... On insistira na svadbi, a što se mene tiče, zasad mi to nije u planu - iskreno je rekla Kija i otkrila više detalja o svom izabraniku, kog krije od javnosti:

- U pitanju je naš čovek s kojim sam se, preko zajedničkog prijatelja, upoznala u Americi. Zajedno smo godinu i po i ne želim da trčim pred rudu, ali mislim da je on muškarac kog sam tražila. Nije javna ličnost i nema društvene mreže... Uživam u vremenu koje provodim s njim i upoznala sam ga sa svim ljudima čije mi je mišljenje važno. Moja baka ga obožava, oduševljena je njime i sjajno se slažu, a isti je slučaj i s ostatkom porodice.

Kupila nekretninu u Alanji

Podsetimo, bivša voditeljka i rijaliti učesnica otkrila je da je pre par godina pazarila stan u poznatom turskom letovalištu Alanja gde često boravi. U sklopu zgrade gde se nalazi njena nekretnina postoji bazen, sauna i restoran.

- Imati nekretninu u inostranstvu je izazov ponekad. Moja divna prijateljica odvoji svoje slobodno vreme da meni pomogne uvek (ovog puta da me sačeka novi internet) i moram javno da kažem: I love you (volim te)! Ti si još jedan razlog zašto volim Alanju! Vidimo se uskoro - napisala je Kija.

