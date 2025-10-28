Slušaj vest

Jelena Batos, bivša učesnica rijalitija "Zadruga", već duže vreme hrabro vodi bitku s teškom bolešću, a iz još jedne u nizu borbe izašla kao pobednik. Jelena je nedavno operisala tumor na glavi, sada je otkrila detalje borbe.

- Vrsta tumora kojeg sam ja imala se zove slepi tumor, njega ne osetiš, on se prilagođava organima tako da ga nikad ne možeš napipati. Tek kada počne da se inficira onda ga osetiš tako što dobijaš trovanje krvi i prelazi u otrovni. Jede ti celije itd.. Moj je bio u kostima. Kada imaš dugogodišnje znanje biljnih lečenja onda znaš i da upoznaš svoje telo tokom procesa. Mene šta uvek spašava je to što sam jako dobro upoznala svoje telo. Svako veče oko 22-23 časova ja dobijam temperaturu 37,3 - 37,5 to nije neka temperatura, ali moja temperatura je uvek 36,8. Po tome sam znala da nešto ima u mom telu što tinja i da se telo bori. Logično je šta ti pada na pamet, virus neki ili hormonski poremećaji pred klimaksno stanje itd. Ali ponekad kada sam zevala uho bi me zabolelo na sekund što se isto može povezati sa upalom - započela je Jelena svoju priču.

Jelena Batos Foto: Printscreen

Slušajte svoje telo

- Posle sam osetila kako mi limfini čvorovi na levoj strani ne funkcionišu kako treba jer uvek mi je ta strana bila više otečena ujutro kada ustanem. iako sam masirila žlezde nije pomoglo. Onda sam krenula u akciju da se svađam sa lekarima da me uzmu za ozbiljno. Tek kada sam na svoju ruku otisla na CT i magnetni onda su našli tumor kostiju. Tako da - slušajte svoje telo, upoznajte svoje telo jer da nisam bila uporna danas bi bila bez vida tako je blizu oka došao, a i možda i bez života da se infekcija proširila na mozak. Znala sam da nije sve kako treba i to mi je dalo još jaču volju da ih ne slušam nego da oni slušaju mene. Sve u svemu ne nisam imala nikakve bolove koje bi doktora navelo na istraživanje, samo sam imala jaku veru u sebe i svoje telo i znala sam da neka greška ima i samim tim moja upornost i oštar jezik je stavilo lekare u potragu - napisala je Jelena.

Jelena batos podelila je svoje iskustvo sa opakom bolešću Foto: Preent Screen

Plakala od bolova

Inače, Jelena se posle operacije oglasila iz bolničkog kreveta i tom prilikom je istakla da trpi jake bolove.

- Živa sam. Majka se vraća kući deci svojoj živa i zdrava ako Bog da. Boli, raspadam se, ali ne dam se. Nije mama rodila pi***. Moje čarape, koje nosim samo na operaciju, su tu. Planiram da ih ovaj put bacim zajedno sa tumorom i bolnicom i sve ostavljam iza sebe - napisala je ona.

1/5 Vidi galeriju Jelena Batos imala operaciju Foto: Printscreen