Nataša Bekvalac iza sebe ima tri braka. Međutim, pre prvog supruga Danila Ikodinovića, kao vrlo mlada, upoznala je Miodraga Kostića Koleta, jednog od najbogatijih ljudi na Balkanu. Njihova ljubav bila je snažna, ali biznismen nikako nije hteo pevačicu za ženu, a ni roditelji Bekvalčeve nisu bili za tu vezu.

Mnogo je bilo i osuda javnosti zbog velike razlike u godinama između njih, ali uprkos svemu tome, Kostić je u jednom momentu i zaprosio pevačicu. Do svadbe nije došlo jer je Nataša odabrala karijeru. Iako su u međuvremenu imali i druge ljubavi i brakove, povezanost između njih dvoje nikada nije prestala. U jednom momentu Miodrag se razboleo i, nažalost, preminuo, a kako je Nataša nedavno otkrila, ona je bila uz njega do poslednjeg momenta.

– U nekim poslednjim našim susretima, Miodrag je poželeo da mu posvetim pesmu. Zajedno smo preko video-poziva nazvali Braju i rekli mu da bismo mi voleli da on napiše pesmu. Braja mi se javio posle nekoliko dana i rekao mi da on to ne može. Međutim, prošlo je nekih sedam dana i on mi se ponovo javio i poslao “Patologiju” – kazala je.

Na pitanje voditelja Ognjena Amidžića da li to znači da je s Miodragom bila u kontaktu do poslednjeg trenutka, Bekvalčeva je odgovorila:

– Da. Bili smo u kontaktu sve vreme – rekla je pevačica.

Podsetimo, iako je njihova veza bila ozbiljna, Nataša je odabrala karijeru, o čemu je takođe govorila.

– Pa to je bilo ozbiljno od samog početka, ali nije imalo perspektivu za brak, iako me je on zaprosio. Zato što sam ja, iako tada jako mlada, baš mi je ovo teško da ispričam, kao jako mlada sam shvatila da ako neko želi da se ti odrekneš nečega što ti voliš, da li je to ljubav... U mom slučaju je muzika toliko moja najveća ljubav. Ne mogu ništa od toga... – rekla je ona u emisiji “Ami Dži šou”.