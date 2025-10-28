Slušaj vest

Operska umetnica Tamara Rađenović doživela je neočekivan susret sa Zdravkom Čolićem dok je boravila u hotelu u Zagrebu.

Tamara je usnimila Zdravka Čolića kako snima spot, a kako kaže u svojoj izjavi ona je sve vreme mislila da je u hotelu neki vatreni fan pevača koji je sve vreme pevao Čoline pesme. Međutim, nešto ju je navuklo da ipak pogleda kroz prozor o čemu se radi. Ono što je ona uspela da snimi je i da je legendarni pevač sve vreme bio u društvu jedne plavokose dame.

Foto: Boba Nikolić

"Čujem, tri puta se ponavlja pesma… Rekoh, neki vatreni fan pustio novu pesmu na sav glas, jer mi je nepoznata, ali kapiram da je Zdravkova… Još se čudim kako narušava mir ovog mirnog Zagreba onako uporno", napisala je Tamara uz snimak.

Međutim, iznenađenje je usledilo kada je odlučila da proveri odakle dolazi muzika i izašla na balkon:

- Kad ono, stvarno Čola peva ispod prozora! Kakav momenat. Kako peva! Sad se pitam da li Čola trenira glas? I dalje note na mestu, sve kako treba - dodala je Tamara.

Pevač je, kako je istakla, bio smešten sprat ispod nje i upravo je snimao novi muzički spot. Zbog diskrecije, umetnica nije dugo snimala, ali je zabeležila mali "sneak peek" ekskluzivnog trenutka, što je izazvalo lavinu pozitivnih reakcija na društvenim mrežama.

Otkrio kako ga je osvojila Aleksandra

Podsetimo, Zdravko Čolić decenijama uživa u ljubavi sa suprugom Aleksandrom sa kojom je dobio dve ćerke.

Bračni par spada u jedan od najskladnijih, a ona je uprkos popularnosti pevača uspela da sačuva privatnost, te mnogi ne znaju kako Aleksandra uopšte izgleda.

- Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj, Aleksandra je studirala u Beogradu, nastavili smo da se viđamo, s vremenom smo počeli da se zabavljamo. Osvojila me je jednostavnošću i privrženošću. Posvetila mi se, misli o meni, brine, sekira se… Čovek nekako prepozna osobu koju bi opet rado video, uhvati neku emociju koja bez reči govori da joj je stalo do njega. To ne mogu da objasnim jer može pred tobom biti najlepša i najpametnija žena a da jedva čekaš da ode od nje. Viša sila određuje zašto su neki ljudi zajedno, a drugi nisu. Sandrina i moja aura su se prepoznale, to je verovatno bilo sasvim dovoljno za ulazak u neku novu dimenziju - govorio je Čolić.

Ima uslove za nastup

Zdravko Čolić, jedan od najpoznatijih pevača na Balkanu, poznat je po svojim spektakularnim koncertima, ali i po skromnim zahtevima kada je reč o pripremama za nastup.

Dok mnoge zvezde imaju dugačke liste želja, Čola se zadovoljava samo jednim – stalkom za garderobu.

Čola pred svaki nastup traži mesto gde će garderoba moći da stoji, ali da se ne izgužva, a pored toga tu je i voda na sobnoj temperaturi.

Inače, stvar koja se najviše komentariše kada je Čola u pitanju, jesu nastupi koji se rasprodaju u rekordnom roku, maltene bez ijedne reklame.

Zdravko Čolić u Banjaluci