Slušaj vest

Zdravo, dragi moji. Protekle nedelje sam saznala mnogo sočnih tračeva, pa da ne dužimo sa ovim uvodom, nego da odmah pređemo na stvar.

Otrovnica pobacala sve u kontejner

Otrovnica je zaratila s komšijama zbog zajedničke prostorije. Valjda su oni tu odložili stvari, a Otrovnica je odlepila kad je to videla, pa ih je jednom opomenula da ih sklone, a kad to nisu uradili, ona ih je pokupila i bacila u kontejner. Navikla da sve bude po njenom i da je se ljudi plaše, mislila je da će joj to proći i ovaj put. Ali pametni ljudi su pozvali organe reda, koji su brzo došli na prag kod Otrovnice. Napisana je tužba, postoje snimci sigurnosnih kamera i vrlo lako će se dokazati njena krivica, a za ovaj hir sigurno će platiti paprenu kaznu. Kako i čime – ne znam, s obzirom na to da je odavno bez kinte.

Lopužan je, izgleda, pred razvodom, tako mi javlja moj pouzdani izvor. Nije prvi put da se ovaj vremešni hitmejker zaljubi u neku mlađu od svoje žene, ali ova nova klinka ga je skroz obuzela. Priča se da se uopšte ne skrivaju, viđaju ih u jednom kafiću u Beogradu kako se ljube i razmenjuju nežnosti, a navodno joj je dao jednu svoju nekretninu da u njoj boravi. Kako je krenulo, ne bih se iznenadila da uskoro u medijima čitam o njegovom razvodu. Bila bi to afera godine.

Svađa sa naslednicom

Druga priča tiče se naše glumice koju ćemo zvati Posebna. Ona je dugo na javnoj sceni i o njoj se navodno odavno sve zna. Ipak, malo je poznato da nema dobru komunikaciju s već odraslom ćerkom. Posebnoj pada teško što nema kontakt s naslednicom, ali još pre nekoliko godina je odlučila da se neće s njom miriti dok ne ostavi alkohol, zbog kog je njena naslednica ostala i bez posla i bez prijatelja, pa je zapala i u dugove.

Glumica je probala da pomogne mezimici da se izleči, ali bezuspešno, jer ova nikad nije ni želela da prihvati da ima problem. Onda je umetnica od stresa obolela, pa je shvatila da mora da misli na zdravlje i postavila je ultimatum: ili porodica, ili piće. Kad je njena naslednica odabrala ovo drugo, prekinula je s njom kontakt, a i muž ju je podržao jer drugi izlaz ni on nije video. Ipak, i dalje se nadaju da će se njihova naslednica dozvati pameti, inače će je isključiti iz testamenta.