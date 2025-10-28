Slušaj vest

Ana Nikolić i Rale imaju turbulentnu vezu, a nakon što su se pomirili otputovali su zajedno na egzotičnu destinaciju gde su i izgovorili sudbonosno "da".

Dok su davali zajedničke izjave uvek su bili neodređeni kada je brak u pitanju, a onda je Ana Nikolić otkrila kakav ona ima stav o tome da postane supruga Gorana Ratkovića Raleta.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić vozi bicikl na Maldivima Foto: Printscreen/Instagram

- On je bez vrlina. Šalim se, on je pre svega dobar čovek. Zasigurno znam da je dobar čovek. Duhovit je, inteligentan i beskrajno talentovan - rekla je ona tada kod Cece u emisiji, a na pitanje da li će se ponovo udati, odgovorila je:

- Toliko luda nisam. Luda jesam, ali toliko ne. Mislim, nisam sigurna, ali... Ne znam da li bih ili ne bih, ja sam osoba od trenutka i momenta - zaključila je ona tada.

Venčali se na plaži

Njih dvoje su se, kako pišu mediji, venčali na jednoj od najlepših peščanih plaža na Maldivima.

- Ana i Rale su trebali da otputuju na Maldive idu još krajem avgusta, ali to putovanje je propalo jer ga je ona prijavila za fizičko nasilje, zbog čega mu je bila izrečena hitna policijska mera. Odseli su u jednom od najluksuznijih rizorta na ostrvu, ali dogovorili su se da Ana ne objavljuje slike sa odmora dok se ne vrate. Naravno, ona nije izdržala i odmah je objavila nekoliko fotki, što je Raleta iznerviralo. Ipak, ni na jednoj fotografiji se ne vidi Rale jer ju je on i fotkao. Rale je poneo i prsten kako bi je i zvanično zaprosio, što je ona odmah prihvatila. Poslednjih dana su se dobro slagali, a onda je jedno jutro tražila od Ratkovića da se venčaju. On se šokirao i pitao je da li je sigurna. Rekla je da jeste i da odmah ide da se raspita šta je sve potrebno kako bi rekli sudbonosno "da" - pričao je izvor.

1/5 Vidi galeriju Ne mogu nikako da se slože i da lepo žive Foto: Printscreen/Instagram, Shutterstock, Screenshot YT, Nenad Kostić, Kurir, Instagram

- Rale je odmah od zaposlenih u rizortu dobio sve informacije, pa i to da su venčanja na Maldivima ceremonijalna i simbolična, ne i pravno obavezujuća. Odnosno, rečeno mu je da - da bi brak bio zakonski priznat, moraju da obave zvaničnu ceremoniju venčanja u Srbiji. On je rekao Ani da se spremi i da će to odmah da urade. Hotelski rizort im je odmah sve organizovao po hitnom postupku, pa su oni već isto veče rekli "da" na plaži prilikom zalaska sunca. Bilo je vrlo emotivno, a Ana je konačno opet srećna, posle burnog perioda u njihovoj vezi. Videćemo da li će tako ostati i kad se vrate sa odmora, kad se ova idila završi. Već je počela da ispituje Raleta kad će otići u opštinu da i ovde sve ozakone, a onda sledi i venčanje pred Bogom u manastiru Rakovica. Tu već može da nastane problem jer se zna kakva je Ana. Ali o tom - potom - zaključuje sagovornik.

Planirali crkveno venčanje na Vidovdan

Pre nego što je izbila svađa i veliki iskandal kada je Ana prijavila Raleta za nasilje, par je planirao i da se venča u crkvi. Kako je tada rekao kompozitir, planirali su da se zavetuju na veliki pravoslavni praznik.

- Verovatno ćemo se venčati na Vidovdan. Nismo puno razgovarali o medenom mesecu, to je kod nas prilično "ad hoc". Ići ćemo verovatno kod nje u Donju Mutnicu, bar da pokosimo tamo travu i da makar sve sredimo - rekao je Rale kroz smeh i nastavio: