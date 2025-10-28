Slušaj vest

Ena Čolić prvi put se pojavila u rijalitiju "Elita 8" i privukla pažnju publike, kako zbog burne prošlosti i života, tako i zbog fizičkog izgleda.

Ena se fotografisala u belom kupaćem kostimu, a u prvom planu bile su njene bujne, silikonske grudi, kao i bradavica koju je prekrila stikerom.

Foto: Preent Screen

Isklesan stomak i širok osmeh dodatno su istakli njen izgled, a Čolićeva nije krila koliko je zadovoljna.

"Zaljubljena u svoj polaroid",Napisala je Ena.

Upisala Pravni fakultet

Podsetimo, rijaliti učesnica upisala je pravni fakultet, ali ga zbog drugih obaveza nije završila.

Ena je nedavno govorila o odnosu sa Pejom i tom prilikom je otkrila da je presrećna što sada odlično funkcionišu. Konačno se oseća smirenom i motivisanom da nastavi sa obrazovanjem koje je stalo onda kada je počela da radi.

- Nocni život je u jednom periodu bio deo moje svakodnevice. Ja sam 2017. i 2018. godine izlazila non-stop. Radila sam u kladionici od 2013. i uporedno studirala. Ja sam na kraju upisala fakultet bez dozvole roditelja i to Pravni. Onda je moja mama rekla da ga onda u inat njima i završim, ali nisam ga završila. Veza, posao, izlasci, nisam stvarno stigla. Bila sam poznata klaberka - izjavila je Ena u emisiji "Pričaonica".

Ena je otkrila da je bila jedan od talentovanijih učenika u svojoj školi i da je redovno dobijala pohvale, te postoji mogućnost da se vrati i završi fakultet koji je davno upisala.

- Izašla je jedna knjiga koja se zove "Oni dolaze", gde su predstavljeni mladi geniji iz Srbije, ja sam se našla u toj knjizi. Moji su se nadali da imaju dete genija. Ja sam najmlađa pesnikinja zavedena u Srbiji, imala sam 9 godina. Išla na različita takmičenja, napisala knjigu, objavljivala u školskom časopisu. Onda je pubertet sve pokvario - rekla je Ena.

1/5 Vidi galeriju Ena Čolić pokazala grudi Foto: Printscreen

Podrška Pejine porodice

Podsetimo, rijaliti učesnik Jovan Pejić Peja obnovio je vezu sa Enom Čolić, a sad je otkrio kako je reagovala njegova porodica na to.

- Moji roditelji prihvataju svaku moju opciju. Otac je već prihvatio, a majka u nekim segmentima sigurno nije, što se tiče nekih stvari pre i dešavanja, ali kad sam ja srećan majka je još deset puta srećnija - rekao je Peja, posle čega je otkrio koliko su oni kao porodica složni:

- Svi su prihvatili, stvarno, i što se tiče bake, brata, tate i mame, kao i bratanca i bratanice. U porodici kakvu odluku neko donese, mi smo svi uz njega, da je najgore.

Svi smo složni, i Hasan, moj očuh, ja sa njim imam odnos kao sa mojim ocem. Ono što me čini srećnim, što daje čoveku vetar u leđa za život i kada pogrešiš, nema veze, idemo, ustaj. Bitno je ne koliko si puta pao, već da se uzdigneš i da vodiš svoj život - ispričao je Jovan.