Ljubavni život kompozitora Gorana Ratkovića Raleta mesecima je pod lupom domaće javnosti, zbog turbulentnog odnosa sa Anom Nikolić, sa kojom se kako smo već pisali, venčao na Maldivima.

Burna prošlost

Kompozitor se nedavno prisetio svojih ranijih dogodovština iz ljubavnih veza.

Na pitanje da li je istina da ga je svojevremeno na spavanju ošišala folk pevačica Indira Radić, sa kojom je bio u emotivnoj vezi, Rale je odgovorio:

- Istina je! Nije na ćelavo, malo samo. Nije joj se svidela kosa... Poludeo sam bio - prisećao se Ratković kroz smeh.

Indira je svojevremeno isplatila Raletove dugove Foto: Damir Dervišagić

Bivša žena ga je isterala iz kuće

Svima u studiju ispričao je još jednu anegdotu, koja se odnosi na njegovu bivšu suprugu.

- Bivša žena me je isterala iz kuće. Ulazim na vrata i padam jer su koferi bili ispred vrata. Pitam: "Šta je ovo?", kaže:"Tvoje stvari, izađi napolje!" Što? Pa, verovatno sam zaslužio. To je bilo pre Indire, a razlog je bila ona Bugarka Reni - ispričao je Rale u "Amidži šou".

Pevačica Reni je jedno vreme bila popularna u Srbiji Foto: Printscreen Instagram

"Ja sam projekat od milion dolara"

Rale je u jeku skandala sa Anom, progovorio o njihovom odnosu i otkrio detalje svađe.

- Ja sam uvek želeo svoju slobodu, imao sam je kao što sam je imao do trenutka dok nju nisam upoznao. Kad sam nju upoznao, onda je krenulo to neko, da kažem, iz dana u dan ludilo. Odem recimo u 12 studio da radim, sačekam Taru u 5 da dođe, a onda sa Tarom idem. Super mi je sa njom, dete se igra u igronici i ja uživam. I tako tri dana za redom. I ona kaže: "Tri meseca te nemam. Ti me ne voliš, ti jednostavno samo radiš, samo radiš, samo radiš".

Detalji sukoba

Rale je tada za Kurir otkrio detalje sukoba i ispričao svoju stranu priče.

- Ja sam od svog života lepog... Napravio sam roba. Ne mogu da kažem da nisam kriv jer sam svesno ušao u sve, a i Taru sam zavoleo. Nije moje dete, ali kao da jeste. To je jedno predivno dete. Jednostavno, nisam više imao autoritet nad svojim životom, niti sam donosio sam odluke - započeo je svoju ispovest Goran Ratković Rale i nastavio:

"Sve sam bio samo ne Rale"

- Bio sam dadilja, bio sam vozač, sve drugo, samo nisam bio ono što treba da budem, a to je Rale. Postao sam krpa sa kojom je ona brisala pod. Kada je osetila da može, naravno da je to koristila. To je non-stop kulminiralo. U početku sam se borio, govorio sam sebi da ne može više ovako, a s druge strane, kažem sebi: "Biće sve dobro, sve će leći na svoje mesto". Generalno, nismo imali krucijalni problem osim tog njenog ponašanja.

