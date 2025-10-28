Publika je uglas pevala svaki hit, a klub je bio ispunjen do poslednjeg mesta.
Stars
GOGA SEKULIĆ ZAPALILA FRANKFRUT: Klub bio dupke pun, napravila ludilo, atmosferu dovela do usijanja (VIDEO)
Slušaj vest
Goga Sekulić je proteklog vikenda nastupila u popularnom klubu Barkelo u samom centru Frankfurta, a atmosfera je, po rečima prisutnih, bila „do usijanja“. Publika je uglas pevala svaki hit, a klub je bio ispunjen do poslednjeg mesta.
Goga je još jednom pokazala zašto važi za pevačicu koja pravi najbolju atmosferu — osim svojih prepoznatljivih pesama, pevala je i hitove kolega, što publika uvek dočeka sa oduševljenjem.
Pevačica je otkrila da uveliko priprema novi album, za koji njeni saradnici kažu da će doneti nešto sasvim novo na domaću muzičku scenu. Produkcija će, kako se najavljuje, biti na svetskom nivou, a Goga obećava da će iznenaditi publiku novim zvukom i energijom.
Reaguj
Komentariši