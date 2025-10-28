Slušaj vest

Goga Sekulić je proteklog vikenda nastupila u popularnom klubu Barkelo u samom centru Frankfurta, a atmosfera je, po rečima prisutnih, bila „do usijanja“. Publika je uglas pevala svaki hit, a klub je bio ispunjen do poslednjeg mesta.

Goga je još jednom pokazala zašto važi za pevačicu koja pravi najbolju atmosferu — osim svojih prepoznatljivih pesama, pevala je i hitove kolega, što publika uvek dočeka sa oduševljenjem.

Goga Sekulić zapalila Frankfurt Izvor: Privatna arhiva