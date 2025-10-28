Slušaj vest

Pevačica, Rada Manojlović otvoreno je govorila o najintimnijim temama – od svog odnosa sa kolegom Milanom Stankovićem, do neobičnih i uznemirujućih događaja u porodičnom dvorištu, zbog kojih veruje u postojanje crne magije.

- To je moja maćeha videla, pričala sam o tome. Verujem u crnu magiju, ali pazi... Kao vernik smatram da postoji dobro i zlo, dobra i loša energija. Postoje ljudi koji se bave crnom magijom. To nisu ljudi, oni ne znaju da nisu ljudi. Imaju ljudski oblik, ali su prazni iznutra, ljušture. Ko može da ti poželi zlo, taj ne može da bude čovek. Bilo je svačega, sveća uvezanih u crveni konac... Moja maćeha je lično u našem dvorištu pronašla, jao Bože, teško mi je da kažem... Krvav muški donji veš - rekla je Rada i šokirala voditelja.

Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac

Gostujući u podkastu kod Bojana Jovanovskog, Rada je progovorila i o petogodišnjoj vezi sa Milanom, te se osvrnula i na glasine koje su kružile o muzičaru, odnosno, o pričama da je homoseksualac, ali i na to da li je Milan varao ili ne.

- Neću da ti odgovorim da li je Milan varao ili ne, reći ćemo da ne znam. Po pitanju intimnih odnosa, u pećini sam, držim se starinsih običaja i sramote u medijima, tako za mene je intima tabu tema - bila je iskrena pevačica, te dodala:

- Boki, nisi ginekolog da tebi pričam o mojim intimnim stvarima - bila je izričita Rada, a onda se okrenula temi koja je zanimala mnoge:

- Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac, svi znamo šta se pisalo o nama. Uvek su pričali da izgledam starije, da je on mlađi za mene. Priče da je pripadnik LGBT populacije su me pogađale, a znam i kako se on osećao u tim trenucima - zaključila je Rada.

Otplatila njegove dugove

Pokojni Saša Popović svojevremeno je priznao ko ga je najviše razočarao od takmmičara Zvezde Granda, a tom prilikom je spomenuo i Milana Stankovića kada je otkrio da mu je Rada platila sva dugovanja nakon raskida ugovora sa Grandom.

- Uradili smo mu jedan album, pripremali drugi. Pazite, danas pevač da dobije jednu pesmu i jedan spot, to košta. Recimo, Tanji Savić smo uradili tri kompletna albuma o našem trošku. Slavici Ćukteraš četiri. Svima smo uradili po jedan, dva ili tri albuma. Tako je bilo i za Milana. Kad je došlo do izbora za našeg predstavnika na Evroviziji 2010. godine, Goran Bregović je tražio Tanju Savić, Radu Manojlović i Milicu Todorović. Onda smo Žika Jakšić i ja rekli: ‘Čekaj, imamo mi pravog kandidata’ i predložili smo Milana. Kad ga je Brega video, rekao je: ‘Uuu, super, odličan je, njemu ću da napravim pesmu - govorio je Popović tada i dodao:

- Jedno pre podne je zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: ‘Direktore, ja neću više da budem u ‘Grandu’, hoću da raskinem ugovor.’ Pokušao sam da ga uverim da greši, ali je insistirao na raskidu. Rekao sam mu da ne može tek tako i da ugovor može da se raskine po klauzuli da plati, i to je to. Na svakih šest meseci je uplaćivao 10.000 evra, i to nije on uplaćivao nego Rada Manojlović. Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 evra za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem. Ni dan-danas mi nije jasno zašto je to uradio. Nikad mi to nije obrazložio. Nikad nije došao i rekao: direktore, ja neću da budem zbog toga i toga - pričao je za Kurir.

