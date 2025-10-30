PRIČALO SE DA JU JE MUŽ OSTAVIO JER JE DEBELA, A ONA NAKON RAZVODA DALA DOMAĆI ZADATAK SVIMA: Pevačica dovela liniju do savršenstva (FOTO)
Vanja Mijatović nedavno se razvela, a nakon toga pevačica je odlučila da život živi punim plućima, pa je rešila da liniju dovede do savršenstva. Uz malo napora, to se i desilo.
Već nekoliko meseci svi komentarišu promenu pevačice, a sada je novim fotografijama u uskoj dugačkoj haljini ponovo oduševila sve.
"Prepolovila si se", "Top si smršala", Bravo", "Ženo vratila si se sebi", pisali su joj korisnici mreža.
Razlog razvoda nisu kilogrami
Inače, Vanja je rekla nedavno i da je sa bivšim u prijateljskim odnosima.
- Istina je da se razvodim, i moram da kažem da mi je drago da se rastajemo kao normalni ljudi i prijatelji. Moram da kažem da su ljudi davali svakakve komentare i razlog našeg razvoda, ali da to nije istina, nije me ostavio jer sam debela, ili šta već - rekla je ona tada, prenosi Grand.
Kurir.rs