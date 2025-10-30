Slušaj vest

Vanja Mijatović nedavno se razvela, a nakon toga pevačica je odlučila da život živi punim plućima, pa je rešila da liniju dovede do savršenstva. Uz malo napora, to se i desilo.

Već nekoliko meseci svi komentarišu promenu pevačice, a sada je novim fotografijama u uskoj dugačkoj haljini ponovo oduševila sve.

"Prepolovila si se", "Top si smršala", Bravo", "Ženo vratila si se sebi", pisali su joj korisnici mreža.

Vanja Mijatović drastično smršala
Foto: Printscrean

 Razlog razvoda nisu kilogrami

Inače, Vanja je rekla nedavno i da je sa bivšim u prijateljskim odnosima.

- Istina je da se razvodim, i moram da kažem da mi je drago da se rastajemo kao normalni ljudi i prijatelji. Moram da kažem da su ljudi davali svakakve komentare i razlog našeg razvoda, ali da to nije istina, nije me ostavio jer sam debela, ili šta već - rekla je ona tada, prenosi Grand.

Screenshot_2389.jpg
Foto: Printscrean

Kurir.rs

