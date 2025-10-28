Slušaj vest

Danilo Ikodinović prvi put je progovorio o razvod od Maje Ognjenović.

Naime, Danilo Ikodinović se razveo od Maje Ognjenović, a sada je progovorio o krahu njihovog braka.

- Ponovo si se razveo?, upitala je voditeljka Daču, a on je prasnuo u smeh.

- Izvini što se smejem, jesam da, posle dugo vremena smo se Maja i ja razišli. U miru smo se razišli, jednostavno nije išlo. Dok je bilo lepo, bilo je lepo, išlo je trajalo je, bilo je sve kako treba, kad je krenulo da ne bude lepo, mi smo se potrudili, trudili, trudili da to ispravimo, nismo uspeli da ispravimo. Kao ljudi smo se razišli, za razliku od nekih prethodnih puta. Prijateljski smo se razišli, nema nikakve zle krvi, nema lošeg ukusa u ustima. Doneli smo zrelu odluku da svako nastavi svojim putem jer je život pred nama i imamo još dosta toga da damo životu i život nama da da, tako da nema potrebe da to bude, a da nam nije lepo - rekao je za Novu.

Maja o razvodu od Danila

Maja Ognjenović u podkastu za "Politiku" nije nosila burmu, te je jasno da je tad već stavila tačku na brak sa Danilom Ikodinovićem. Nakon toga se saznalo da su se ona i Danilo Ikodinović razveli.

Maja je, između ostalog govorila o životu u inostranstvu.

- Najviše mi nedostaje to slobodno vreme sa porodicom i prijateljima, toga uvek manjka i njih sam uvek željna. To su bile stvari za kojima sam patila. Ova tri meseca smo bili svi u jednom krugu u našoj zemlji, tako da sam baš uživala, rekla je i otkrila i da je 2017. godine ozbiljno razmišljala o povlačenju iz odbojke.

- 2017. sam razmišljala da odustanem od odbojke. Bilo je Evropsko prvenstvo i u razgovoru sa selektorom sam donela tu odluku jer nisam mogla da se motivišem. 2016. sam imala najavljivanje povlačenja iz reprezentacije. Bio je logičan sled jer smo samo godinu ranije osvojile medalju na OI u Riju. Selektor je to prepoznao da ne treba da ima u timu igrača koji će biti nezadovoljan i demotivisan, pa smo doneli zajedničku odluku. 2018. sam došla na pripreme značajno spremnija i raspoloženija. Išli smo na svetsko gde smo osvojili zlato.