Mirna Radulović nakon što se grupa "Moje 3" raspala, povukla se sa javne scene. Dok njene koleginice iz benda i dalje snimaju pesme i grade muzičku karijeru, Mirna je odlučila da se posveti privatnom životu.

Pobednica “Prvog glasa Srbije” Mirna Radulović vokalnim sposobnostima oduševila je na takmičenju gde predstavljala našu zemlju na Evroviziji sa svojim koleginicama Sarom Jovanović i Nevenom Božović.

Novina u njenom životu nije manjkalo. naime, ona je u međuvremenu smršala i figuru dovela do savršenstva a onda i ušla u vezu sa MMA borcem.

Tužila produkciju

Podsećanja radi, Radulovićeva je nakon takmičenja podnela tužbu protiv produkcije “Prvog glasa Srbije” zbog toga što je smatrala da je ugovorom koji je potpisala sa produkcijom oštećena, odnosno da nije dobila adekvatnu medijsku promociju i album.

- Nadala sam se da ću dobiti nagradu koju sam osvojila trudom. Više od dve godine slušam obećanja da ću dobiti nagradu, da će biti turneja i nastupa. Na sve moguće načine smo pokušali da dobijemo ono što nam pripada. Gotovo dve godine nisam radila, jer sam se trudila da ispoštujem svaku stavku u ugovoru - rekla je ranije Mirna tom prilikom.