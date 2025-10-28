Slušaj vest

Pevačica Milica Pavlović izazvala je pravu buru na javnoj sceni kada je u više navrata komentarisala svoje kolege, posebno Acu Lukasa i Daru Bubamaru.

Drama se nastavlja nakon što je Milica otkrila da je njen duet sa Lukasem obrisan pesma na koju polaže sva prava uskoro će, prema njenim rečima, biti ponovo snimljena sa drugim kolegom i trebalo bi da ugleda svetlost dana.

Foto: Nemanja Nikolić

- Nauči svog menadžera da taj marketing, u tim lagarijama kako si ti velika zvezda i kako puniš sve šta stigneš... Ti trenutno lutko moja, ovo je sa terena, reci ljudima da znaju, ti ne možeš da napuniš šoljicu za kafu, a ne diskoteku, a kamoli halu trenutno - reagovao je Lukas.

Osim pevača, Milica je pomenula i Daru Bubamaru za koju tvrdi da ju je molila da objavi na svom Instagramu najavu za koncert pre nekoliko godina, što je Dara oštro demantovala.

- Milica Pavlović je takva fejkara, tako je fejk i kad priča i kad peva to je tako izveštačeno sve. Ljudi sve vide ko šta kako. Što se tiče toga što je rekla za mene, to je teška laž. Što bih ja tražila marketing od nekog ko sebi ne može da pomogne. Kad je mačka tražila uslugu od miša - bila je izričita muzička zvezda.

Međutim, Lukas i Dara nisu jedini koji su se zamerili Milici na estradi.

Pre nekoliko godina, u emisiji Ognjena Amidžića su sa Zoricom Brunclik i njenim Kemišem gostovale Milica Todorović i Jelena Rozga. Sve gotovo do kraja emisije Zorica jedva da je pogledala u svoje dvije mlađe kolegice pa se stvarao utisak kao da se pita otkud njih dvije u "njenom" televizijskom prostoru?

U istoj emisiji nedavno je s njom bila i Milica Pavlović. E ona je baš naljutila Zoricu Brunclik!

Naime, kada je voditelj rekao da će svi da pogledaju novi Zoričin spot pa posle toga nastaviti sa živim programom, Milica je pomalo ironično rekla: "Znači možemo sada da idemo, pa da se sutra vratimo!".

Da je bilo samo to, pa bi Zorica nekako prešla preko svega, ali je šok tek uslijedio…

Dok su se svi divili njenom novom spotu, pa i ona sama očekivala da ga gledaju bez daha, Milica je izašla iz studija i počela telefonirati. Sve vreme je bila uz mobilni, smejala se i vratila tek kada je spot završen.

Zorica je kasnije pričala kako ne bi poverovala da joj je neko rekao da je takva Milica. A, sada… ma nema šanse, doda će Zorica, da će bilo kada dopustiti da s njom na istom mestu bude vrckava mlađa koleginica.

Istina, Zorica na tom snimanju nije želela da pravi nikakvu scenu jer je, sigurna je, Milica to i očekivala. Znajući kakva je Brunclik mislila je da je to odlična prilika da je naljuti, izazove novinare i eto joj naslovnih strana.

- Pa nisam od juče. Znam kako te mlađe razmišljaju. Bezobrazluk i drskost! Bilo pa prošlo, ali jedno znam: ona nigde i nikada više neće biti pored mene - poručuje Brunclik.

Milica o Lukasu i obrisanoj pesmi

Podsetimo, Milica Pavlović je nedavno progovorila o duetskoj pesmi koju je snimila sa Lukasom, gde je otkrila kako je došlo do saradnje

- Tu pesmu sam već snimila sa nekim drugim i to pre godinu dana, samo što nikako da je objavim. Nikako da stignemo da je ekranizujemo, a neću tek tako da je pustim, jer je ta pesma rađena po mom kroju. Fivos ju je uradio za mene. Na Acine česte komentare da želi da imamo duet, pogotovu ako pesmu Fivos uradi, ja sam ga kontaktirala kada sam dobila numeru "Kidaš me". Odmah me je pozvao i govorio mi kako je on već peva i kako će biti hit. Tako je nastao duet, ali pesma je moja i prava na tu pesmu su moja. Tako da, sem što je možete čuti samo na mojim koncertima, moći ćete uskoro da je čujete i na mom Jutjub kanalu - objasnila je Milica i dodala:

- Prvu verziju sam obrisala. To što možete i dalje da je čujete kod Lukasa na Jutjub kanalu, to je samo moja dobra volja da ga ne strajkujem i da mu skinem pesmu sa kanala. To neću učiniti sada posle Balija, ali čekajte još mesec dana. Bavim se sada koncertom, pa znate kada to može da se desi? U januaru. Bilo bi lepo od njega da sam obriše pesmu - govorila je pevačica kroz smeh.