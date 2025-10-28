Slušaj vest

Danijel Alibabić u rijaliti programu "Farma" 2013. godine otpočeo je vezu s manekenkom Jovanom Nikolić, sa kojom se nakon izlaska iz rijalitija venčao.

Oni su se ubrzo razišli, a njihov krah ljubavi nije prošao bez skandala. Razne optužbe je njegova bivša supruga izjavila o njemu, međutim, nakon nekoliko godina Jovana odavno nije deo estradnog sveta, a Danijel uživa u braku sa Oliverom Bibom Alibabić sa kojom ima dvoje dece.

Oni su u skladnom braku, a Danijel i Biba žive u Crnoj Gori gde uživaju u luksuznom životu, pa čak imaju i svoju plažu.

- To je na mestu Perazića Do, koje se nalazi između Petrovca i Budve. To je predivno mesto. Tamo je moja tazbina i moj tast je tamo napravio stvarno predivnu oazu. Uživamo svi, a posebno deca mnogo vole da budu tamo.

Podsetimo, Danijelov brak sa Jovanom Nikolić, koja je inače važila za pravu lepoticu nije potrajao, a nakon razvoda, oboje su iznosili prljav veš iz njihovog odnosa.

Pevač je tada otkrio kako je ubrzo nakon venčanja preispitivao svoju odluku da se oženi:

- Ubrzo nakon venčanja u meni se probudila sumnja da li je Jovana zaista prava žena za mene. Počeo sam da uviđam njene mane koje su mi sve više smetale, ali čovek se valjda uvek nada kako može nekoga da promeni. Tako sam i ja pomislio da od Jovane mogu da napravim damu. Samo sam se zavaravao. Mnogo sam radio i zakazivao sam četiri do pet nastupa nedeljno kako bih nam obezbedio lagodan život. Ona je za to vreme sama ostajala u Beogradu i bila je nesrećna, mada je mogla da ide sa mnom na sve nastupe. Vremenom smo se zbog toga sve više svađali - rekao je Danijel, a potom je otkrio zašto se Jovana obračunavala sa njim putem medija.