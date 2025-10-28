Slušaj vest

Starleta i bivša rijaliti učesnica Ava Karabatić nedavno je objavila oglas u kojem nudi privatne časove iz čak sedam predmeta, kao i psihološku podršku za odvikavanje od alkohola.

Ava je osnovnu i srednju farmaceutsku školu završila u Splitu, a svoje obrazovanje nastavila na Filozofskom fakultetu u Zadru, gde je upisala nastavnički smer za italijanski i latinski jezik.

Ava Karabatić drži privatne časove Foto: Preent Screen

Dragi roditelji i učenici, ako tražite stručnu podršku i kvalitetne repeticije, znate kome da se obratite. Nudim individualni pristup, prilagođen vašim potrebama, s ciljem boljeg razumevanja gradiva i postizanja izvrsnih rezultata", napisala je Ava.

Starleta se ranije lečila od alkoholizma, pa je u svoju ponudu uključila i psihološku pomoć za odvikavanje od ovog poroka. Avin otac, Ivica, preminuo je pre pet meseci, a starleta tada nije imala sredstva ni za njegovu sahranu, jer je dugo bila nezaposlena, te je javno zatražila pomoć. Sada, čini se, konačno je pronašla svoj put i odlučila da se posveti podučavanju mladih.

Prodaje svoje intimne fotografije

Podsetimo, Ava Karabatić je nakon učešća u rijalitijima, pokušala je da izgradi i karijeru u politici, a sada je otvoreno priznala da prodaje svoj intimni sadržaj za 5.400 dinara.

"Tačno je da ih prodajem, ali mi je samo žao što mi stranica ne dozvoljava da stavim cenu fotografije veću od 5.000 dinara, inače bih ih prodavala za 500 evra, s obzirom na to da sam Plejboj model i osoba koja vodi računa o svom izgledu", rekla je ona za domaće medije.

Želi da se ostvari kao majka

Kako kaže, sada je spremna da promeni život iz korena, te bi volela i da se ostvari kao majka.

Spremna sam koplmetno i da budem majka i da se nađe ta čvrsta ruka po pitanju ljubavi. Želim da se ostvarim kao majka, ja sam želela da se ostvarim kao majka i sa 21 godinu. Ima vremena, to ne znači da se neću ostvariti kao majka, teško je naći pravu osobu - poručila je ona nedavno za medije.