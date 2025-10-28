POZNATI PEVAČ KUM PORODICE KOJU JE UBIO PIJANI VOZAČ AUDIJA NA NOVOM BEOGRADU: Objavio fotografiju i oprosti se od njih (FOTO)
Pevač Saša Katančić oprostio se od kumova, tročlane porodice, koja je 26. oktobra tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Novom Beogradu kada je vozač "audija" prošao na crveno i direktno se zakucao u njihov automobil.
Saša Katančić je na svom Instagramu objavio porodičnu fotografiju na kojoj su on i supruga sa kumovima koji su u jezivoj nesreći izgubili živote.
- Kumovi... Zauvek u našim srcima - poručio je kratko.
Objavio je potom još jednu fotografiju sa sličnom porukom.
U udesu, za koji se sumnjiči da ga je izazvao, Nikola Đ. (24) državljanin Bosne i Hercegovine poginuli su saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogodišnji sin.
Saobraćajna nesreća se, podsetimo, dogodila sinoć na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je osumnjičeni Nikola Đ. pod dejstvom alkohola prošao kroz crveno svetlo na semaforu i zakucao se u automobil u kom je bila tročlana porodica.
Kurir.rs