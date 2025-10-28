Slušaj vest

Pevač Saša Katančić oprostio se od kumova, tročlane porodice, koja je 26. oktobra tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Novom Beogradu kada je vozač "audija" prošao na crveno i direktno se zakucao u njihov automobil.

Saša Katančić je na svom Instagramu objavio porodičnu fotografiju na kojoj su on i supruga sa kumovima koji su u jezivoj nesreći izgubili živote.

Saobračajna nesreća Novi Beograd
Foto: Printscreen/Instagram

- Kumovi... Zauvek u našim srcima - poručio je kratko.

Objavio je potom još jednu fotografiju sa sličnom porukom.

Saobračajna nesreća Novi Beograd
Foto: Printscreen/Instagram

U udesu, za koji se sumnjiči da ga je izazvao, Nikola Đ. (24) državljanin Bosne i Hercegovine poginuli su saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogodišnji sin.

Fotografije teške nesreće na Novom Beogradu Foto: Kurir, Screenshot

Saobraćajna nesreća se, podsetimo, dogodila sinoć na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je osumnjičeni Nikola Đ. pod dejstvom alkohola prošao kroz crveno svetlo na semaforu i zakucao se u automobil u kom je bila tročlana porodica.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaMUK U KUĆI VOZAČA AUDIJA SMRTI, OTAC I MAJKA MU NEMI OD OČAJA Oglasila se rođaka Nikole: Ni roditelji ga neće braniti, sin ga zauvek zavio u crno
Nikola Đokić
HronikaOVO JE ANALIZA KOBNOG UDESA NA NOVOM BEOGRADU: Najmanje 4 faktora doprinela jezivoj saobraćajki u kojoj je poginula porodica
Saobracajka, Bojan Zivkovic poginuli policajac, foto MUP RS privatna arhiva (3).jpg
Hronika"TAJ DEČAK JE BIO ZLATNO DETE" Komšije u šoku zbog tragedije, ispričale detalje o poginuloj porodici: Dete je imalo posebno mesto, TO ŠTO SE DESILO JE STRAHOTA
Saobracajka, Bojan Zivkovic poginuli policajac, foto MUP RS privatna arhiva (2).jpg
Hronika"E, DA SU SAMO OTIŠLI RANIJE SA VEČERE" Prijatelj otkrio gde je nastradala porodica bila kobne noći: Bilo im je lepo, javili su kad su krenuli...
Bojan Živković saobraćajna nesreća