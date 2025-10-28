Slušaj vest

Neda Ukraden održala je koncert u Zagrebačkoj areni za koji su karte rasprodate danima unapred.

Publika je od prve do poslednje pesme horski pevala, a svaki Nedin hit pozdravila je ovacijama.

Pevačica, koja iza sebe ima višedecenijsku karijeru, potrudila se da publici u Zagrebu priredi noć za pamćenje, a pesme su se samo nizale.

Premijerno je otpevana nova verzija pesme “Zora je “ koja je snimljena u najvećem i najpoznatijem studiu na svetu u Londonu sa kraljevskom londonskom filharmonijom.

Uskoro sa nestrpljenjem ocekuje i koncert u Beogradu 5.11. u MTs dvorani.