Rada Manojlović gostovala je kod Bokija 13, koji joj je sve što godinama misli o njenom oblačenju i stilu rekao u lice.

Bez dlake na jeziku, u svom stilu Boki je kritikovao pevačicu i dao joj par primera koji su bili potpuni promašaji.

"Imas noge od milion dolara, ali..."

- Srce moje, šta je sa stajlinzima ako si perfekcionista? Imaš lepu figuru, noge od milion dolara, lice perfektno i šteta je da budeš ovakva sa tom kosurdačom i da se unakaziš sa nekim haljinetima i da budeš nikakva. Šta si stavila te plesačke sandaletine, one nisu za večernji šou. Misliš ako imaš tamo zlatno da to tako treba - vikao je Boki 13.

- Iskreno ću ti reći sada, uvek sam mislila da mi crno na nogama skraćuje noge. Ja za sve imam psihijatrijski nalaz i odgovor - rekla je Rada.

- Blesava, ženo, luda. Nisi normalna, nisi krštena stvarno. Dosta više, ne pipaj tu kosurdaču - nastavljao je Boki.

"Verujem u crnu magiju"

Rada Manojlović otvoreno je govorila o najintimnijim temama – od svog odnosa sa kolegom Milanom Stankovićem, do neobičnih i uznemirujućih događaja u porodičnom dvorištu, zbog kojih veruje u postojanje crne magije.

- To je moja maćeha videla, pričala sam o tome. Verujem u crnu magiju, ali pazi... Kao vernik smatram da postoji dobro i zlo, dobra i loša energija. Postoje ljudi koji se bave crnom magijom. To nisu ljudi, oni ne znaju da nisu ljudi. Imaju ljudski oblik, ali su prazni iznutra, ljušture. Ko može da ti poželi zlo, taj ne može da bude čovek. Bilo je svačega, sveća uvezanih u crveni konac... Moja maćeha je lično u našem dvorištu pronašla, jao Bože, teško mi je da kažem... Krvav muški donji veš - rekla je Rada i šokirala voditelja.

