Jelena Karleuša stigla je u Drugi osnovni sud u Beogradu, gde se održava suđenje po tužbi Svetlane Cece Ražnatović zbog izjave koju je Karleuša dala o situaciji koja se desila pre 20 godina kada joj je Oliver Mandić preneo saznanja da ne treba da se vozi sa Zoranom Davidovićem Ćandom jer se sprema njegovo ubistvo.

Karleuša je došla na suđenje, a Svetlana Ceca Ražnatović i Oliver Mandić, koji je trebalo da svedoči, nisu se pojavili u Drugom osnovnom sudu.

- Imala sam noćne more pred ovo suđenje. Navikla sam da živim takav život u svetu gde postoje ljudi kao što su ovi moji neprijatelji. Ovoj agoniji će verovatno doći kraj kad bude shvatila da mora da plaća sudske troškove i da gubi sudske procese. Nemam pojma da li će Ceca doći, ali Oliver Mandić mora da se pojavi ja mislim. Ja sam pošten građanin ove zemlje, odazivam se svakom pozivu suda. Pošteni ljudi dolaze i odazivaju se. I to je jedna vrsta pritiska da se dobri i pošteni ljudi odgovore od toga da govore istinu koja jako puno boli - rekla je Karleuša pre suđenja.

Na sud zbog izjave o Ćandi

Podsetimo, Jelena Karleuša je ispričala da joj je pevač Oliver Mandić rekao da ne treba da se vozi sa tadašnjim dečkom Zoranom Davidovićem Ćandom jer se sprema njegovo ubistvo.

Na prošlom ročistu je otkrila detalje suđenja.

- Reč je o mojoj izjavi gde sam pričala o situaciji koja se desila pre 20 godina kada mi je Oliver Mandić preneo saznanja da ne treba da se vozim sa Zoranom Davidovićem jer se sprema njegovo ubistvo i spasao mi je život. Prvi put kad se nisam vozila sa Zoranom, ubijen je. Ja sam se zahvalila za to, ali me je Svetlana Ražnatović tužila za to, problem je što je moj život spasen - otkrila je Jelana posle suđenja.

Oliver Mandić sve negirao

Oliver Mandić je demantovao ovu Jeleninu izjavu.