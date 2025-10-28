Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća koja se dogodila u noći između subote i nedelje, oko jedan sat posle ponoći, na raskrsnici Ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, u blizini kule West 65 na Novom Beogradu, odnela je život porodice Bojana Ž. (43), koji je bio saobraćajni policajac.

Vest o tragičnoj smrti Bojana, njegove supruge i devetogodišnjeg sina duboko je pogodila pevačicu Ljupku Stević, koja se emotivnim rečima oprostila od poznanika.

"Tuga, velika tuga! Boki sa svojom stradalom porodicom, jedan divan čovek koga sam samo po lepom poznavala! Uvek sa osmehom na licu, a sada.... On sa svojom mladom porodicom na naslovnoj strani. Zašto Bože, zašto?", napisala je Ljupka i dodala:

"Hvala Bojane za sve i neka ti je večna slava tebi i trojoj porodici! Vidimo se na nekom boljem mestu."

Podsetimo, U udesu, za koji se sumnjiči da ga je izazvao, Nikola Đ. (24) državljanin Bosne i Hercegovine poginuli su saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogodišnji sin.

Saobraćajna nesreća se, podsetimo, dogodila sinoć na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je osumnjičeni Nikola Đ. pod dejstvom alkohola prošao kroz crveno svetlo na semaforu i zakucao se u automobil u kom je bila tročlana porodica.

Inače, osumnjičenom Nikoli Đ. nakon nesreće određeno je zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti saslušan u nadležnom tužilaštvu. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je Nikola Đ. vozeći "audi" prošao na crveno i bočno se pri velikoj brzini zakucao u "hjundaji" koji je na raskrnici skrenuo levo. Od siline udarca "hjundaji" se zaokrenuo i udario direktno u betonsku banderu i semafor, dok je "audi" samo produžio pravo i zaustavio se.