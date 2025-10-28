Slušaj vest

Slavica Ćukteraš i Žika Jakšić bili su u ljubavnoj vezi na početku njene muzičke karijere, ali su na sve načine pokušali to da sakriju od medija i javnosti.

Kada je ipak vest o romansi dospela u medije, Slavica je zamolila prijatelja i kolegu za pomoć.

Pomoć prijatelja

Naime, Bane Mojićević pomogao je koleginici tako što joj je glumio dečka.

Pevač je nedavno otkrio da se iza svega krila samo lažna medijska slika kako bi se stopiralo pisanje o Slavici i Jakšiću.

- To smo napravili bezuspešnu medijsku foru kada je počelo da se piše o Slavici i Žiki. Malo da se skrene pažnja na drugu stranu - otkrio je pevač posle mnogo godina za televiziju Prva.

Nakon razvoda usledila borba

Bane Mojićević razveo se pre pet godina od supruge kraha braka sa suprugom Milicom Mojićević.

Terapije su mu pomogle

- Sećam se kad sam popakovao sve što je bilo u zajedničkom stanu. Bilo je tu bezbroj sitnica koje nisam poneo, ali mi je život stao u jedan kofer. Tada sam se odao alkoholu. Mnogo sam pio. Pio sam na litre i litre alkohola na dnevnom nivou, sve dok nisam završio na internom odeljenju u Čačku. Čak ni Hitna nije mogla da mi uravnoteži rad srca, pa sam morao na odeljenje. Znaš kako je to izgledalo... Ja onako u svečanom odelu, košulja, ležim razapet ko Isus. Doktori su hteli da me zadrže duže nego što sam očekivao, ali sam ih zamolio da idem kući i da ću se promeniti i tako je i bilo - govorio je Bane, pa nastavio:

- Od te količine alkohola, konstantnog konzumiranja nekoliko meseci, srce mi je dosta stradalo. Kad sam dobio recept s kojim treba da odem u apoteku da kupim lekove, apotekarka se šokirala kad je videla šta sve treba da pijem. Pitala me za koga je, kad sam joj rekao za mene, samo mi je rekla: "Au, sine, nije dobro tako mlad." Shvatio sam da sam alkoholičar. Moji nisu znali, ali sam ja znao. Onda sam potražio pomoć od psihoterapeuta i tako sam krenuo. Borba i lečenje od alkoholizma trajali su onoliko koliko je meni trebalo da odlučim da neću da živim tako i da hoću da sredim život. Porodični lom, to jest razvod, možda je i nešto najgore što mi se desilo u životu. Terapije su mi mnogo pomogle u svemu tome, pa idem i dan-danas. Mogu da kažem da sam mnogo svojih problema promenio od tada do sada.

- Zapravo, sad kad razmislim, krah braka je bio samo trenutak kada je sve otišlo bestragom. Moj sunovrat i traženje utehe u alkoholu bili su zbir svega što mi se dešavalo u poslednjih 15 godina. Ne kajem se, sve me je to oblikovalo da postanem ono što sam danas. Mogao sam da nastavim tim lošim putem i napravim loše odluke. Ja sam ipak i dalje relativno zdrav, na osnovu svega onoga što sam prošao - kazao je on, pa otkrio i da se pokajao što se oženio.

Milica i ja nismo bili dovoljno iskreni jedno prema drugom. Nismo se poštovali, nismo se razumeli. Razgovarali jesmo, ali nismo bili iskreni. To nije funkcionisalo od prvog dana, ali je ona ubrzo ostala trudna i šta je tu je, venčali smo se. Pokajao sam se više puta što sam se oženio - rekao je Mojićević.

