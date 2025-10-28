Slušaj vest

Pevač Oliver Mandić nije se pojavio na suđenju povodom tužbe koju je Svetlana Ceca Ražnatović podnela protiv Jelene Karleuša, gde je trebalo da svedoči. Na suđenje, koje se vodi u Drugom osnovnom sudu, stigla je samo pop diva Jelena Karleuša, koja je bila veoma raspoložena i spremna da odgovara na novinarska pitanja.

- Kad treba da kažu pred sudom, obično nisu hrabri. Sad će policija da reaguje, da dovede Olivera Mandića. Sad moraju da dovedu svedoka koji je po zakonu dužan da se odazove i govori istinu, to je sad jedan veliki problem - rekla je Karleuša, koja je sigurna da će dobiti na ovom suđenju.

1/11 Vidi galeriju Jelena Karleuša na sudu Foto: BoBa Nikolić

- On treba da kaže istinu, što je danas veoma jako teško. Meni nije, ali njima jeste. Ja sam poznata da sam neko ko govori istinu makar na moju štetu, zato što na duže staze narod, ljudi, mediji, javnost prepozna ko je dobar čovek a ko ne. Ovo je decenijska borba i suđenja i navikla sam da svako suđenje i dobijem. Ćeraćemo se - rekla je Karleuša.

JK na sud došla kao direktorka! Izvor: Kurir

Na sud zbog izjave o Ćandi

Podsetimo, Jelena Karleuša je ispričala da joj je pevač Oliver Mandić rekao da ne treba da se vozi sa tadašnjim dečkom Zoranom Davidovićem Ćandom jer se sprema njegovo ubistvo.

Na prošlom ročistu je otkrila detalje suđenja.

- Reč je o mojoj izjavi gde sam pričala o situaciji koja se desila pre 20 godina kada mi je Oliver Mandić preneo saznanja da ne treba da se vozim sa Zoranom Davidovićem jer se sprema njegovo ubistvo i spasao mi je život. Prvi put kad se nisam vozila sa Zoranom, ubijen je. Ja sam se zahvalila za to, ali me je Svetlana Ražnatović tužila za to, problem je što je moj život spasen - otkrila je Jelana posle suđenja.

Oliver Mandić sve negirao

Oliver Mandić je demantovao ovu Jeleninu izjavu.