PRVO OGLAŠAVANJE ANE NIKOLIĆ NAKON VENČANJA NA MALDIVIMA: Rekla "da" Raletu na peščanoj plaži i poručila: Mogu ja još... (FOTO)
Ana Nikolić i producent Goran Ratković Rale zavetovali su se na večnu ljubav, ekskluzivno je objavio Kurir! Oni su se za vikend venčali na Maldivima.
Pevačica i producent venčali su se na jednoj od najlepših peščanih plaža na ovom egzotičnom ostrvu, pa će im tako ovaj odmor, koji je usledio nakon njihovog pomirenja posle burnog perioda koji je sada iza njih, ostati u večnom sećan.
Ana Nikolić se nije oglašavala nakon što su ovi navodi dospeli u javnost, a sada je na njenom Instagramu osvanula objava.
- Kažu da je u životu svakome dato koliko može da podnese. Dodaj, mogu ja još - piše u objavi koja je osvanula danas na profilu Ane Nikolić.
Podsetimo, Rale i Ana su se venčali na Maldivima, ali taj brak nije priznat u Srbiji pa će morati da ga ozvanuče u Srbiji.
- Rale je odmah od zaposlenih u rizortu dobio sve informacije, pa i to da su venčanja na Maldivima ceremonijalna i simbolična, ne i pravno obavezujuća. Odnosno, rečeno mu je da - da bi brak bio zakonski priznat, moraju da obave zvaničnu ceremoniju venčanja u Srbiji. On je rekao Ani da se spremi i da će to odmah da urade. Hotelski rizort im je odmah sve organizovao po hitnom postupku, pa su oni već isto veče rekli "da" na plaži prilikom zalaska sunca. Bilo je vrlo emotivno, a Ana je konačno opet srećna, posle burnog perioda u njihovoj vezi. Videćemo da li će tako ostati i kad se vrate sa odmora, kad se ova idila završi. Već je počela da ispituje Raleta kad će otići u opštinu da i ovde sve ozakone, a onda sledi i venčanje pred Bogom u manastiru Rakovica. Tu već može da nastane problem jer se zna kakva je Ana. Ali o tom - potom - rekao je naš sagovornik.