- Rale je odmah od zaposlenih u rizortu dobio sve informacije, pa i to da su venčanja na Maldivima ceremonijalna i simbolična, ne i pravno obavezujuća. Odnosno, rečeno mu je da - da bi brak bio zakonski priznat, moraju da obave zvaničnu ceremoniju venčanja u Srbiji. On je rekao Ani da se spremi i da će to odmah da urade. Hotelski rizort im je odmah sve organizovao po hitnom postupku, pa su oni već isto veče rekli "da" na plaži prilikom zalaska sunca. Bilo je vrlo emotivno, a Ana je konačno opet srećna, posle burnog perioda u njihovoj vezi. Videćemo da li će tako ostati i kad se vrate sa odmora, kad se ova idila završi. Već je počela da ispituje Raleta kad će otići u opštinu da i ovde sve ozakone, a onda sledi i venčanje pred Bogom u manastiru Rakovica. Tu već može da nastane problem jer se zna kakva je Ana. Ali o tom - potom - rekao je naš sagovornik.