Slušaj vest

Više od deset gradova nalazi se na mapi GOAT turneje najvećeg regionalnog dvojca, a prvi koncert već za mesec dana, 29. novembra u Skopju.

Vesti o turneji preplavile su portale širom regiona, a publika je prionula na kupovinu ulaznica do te mere da su padali vebsajtovi na kojima se prodaju ulaznice.

Prvi najavljeni koncerti u Skopju (dvorana Jane Sandanski, 29. novembra) i Stuttgartu (MHP Arena, Ludwigsburg) gotovo su u potpunosti rasprodati — i to u rekordnom roku.

Poznat je i datum koncerta u Areni Zagreb – 9. maja 2026., dok će u prvom poglavlju turneje uslediti i nastupi u Beogradu, Cirihu, Beču, Sarajevu, Ljubljani i Dizeldorfu.

“U protekle dvije godine, zajedno sa timom koji stoji iza brenda Belgrade Music Week, radili smo da ovo bude najbolje što smo ikada uradili. Mislim da je ovo kruna naše karijere. Neka djela govore za nas”, rekao je Jala Brat povodom najave turneje u saradnji sa platformom Music Week.

Organizaciju i produkciju celokupne GOAT Tour turneje potpisuje SKYMUSIC, kompanija koja je u poslednjoj deceniji redefinisala standarde regionalne live produkcije.