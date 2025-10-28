Slušaj vest

Aleksandra Stojković Džidža, ćerka muzičara Dragana Stojkovića Bosanca danas slavi svoj divan dan.

Rođendan u blagoslovenom stanju

Mnoštvo čestitki i lepih reči stiglo joj je putem društvenim mreža, a ona je samo neke od njih podelila na svom profilu.

Trudna pevačica danas puni 39. godina.

Kako su pisali domaći mediji, Aleksandra je započela zajednički život sa partnerom pre nekoliko meseci, a ubrzo je usledila i vest o blagoslovenom stanju.

Ko je otac Džidžinog deteta

Reč je o Milanu Obradoviću, dečku kojeg je Aleksandra upoznala preko zajedničkih prijatelja, a kasnije i otpočela romansu.

Milan inače radi u jednoj državnoj instituciji i bavi se veoma odgovornim poslom, a od pevačiceje mlađi nekoliko godina.

Prvo oglašavanje Džidže

Džidža je za domaće medije otkrila da su njeni najmiliji radosni zbog vesti.

- Nedavno sam saznala ovu lepu vest, samo što nisam očekivala da će se brzo saznati. Smatram da je još rano bilo šta da pričam, kada prođe prvi period pa ćemo razgovarati o ovoj lepoj temi. Što se tiče mojih roditelja, naravno da su lepo prihvatili vest, ali za sada neka ostane samo na tome da smo svi srećni zbog svega - rekla je Džidža za Pink.rs.

