"MOGLA SAM DA BUDEM NA VRHU, ALI BIRALA SAM PORODICU, NE KARIJERU" Nakon razvoda maznula 5 godina mlađeg pevača: Sada sam svesna sebe
Iva Bojanović uživa u vezi sa pet godina mlađim kolegom Jocom Stefanovićem, a sada je progovorila o svom privatnom životu, prvom braku i ljubavi sa pevačem.
"Bila bih sigurno na vrhu"
Bojanovićeva je govorila o karijeri i porodici koja joj je bila na prvom mestu.
- Birala sam porodicu, ne karijeru. Ja sam imala i kontakte i ljude koji su hteli da stanu iza mene i da guraju moju karijeru napred, ali ja bih se onda odrekla nekih bitnijih i krucijalnih stvari životnih. Bila bih sigurno negde na vrhu s obzirom na svoje potencijale jer sam rekla da više neću da budem skromna. Večito sam bila samokritična, a sada sam konačno svesna sebe i svojih kvaliteta. Ne može sve, ja sam morala nečeg da se odreknem, ali sam birala da budem uspešna i uspela sam u tome - pričala je Iva za TV Hype.
Jovan o vezi sa Ivom
Stefanović je jednom prilikom govorio o ljubavi sa Ivom.
- Smatram da imam i godina gde sam zreo muškarac koji zrelo razmišlja. Moja uloga na ovom svetu nije da budem pevač, nego da budem otac, to je moja uloga. Mnogo volim decu, ona ima dvoje dece i ja kažem, već imam dvoje dece, a imaću još naravno - ispričao je Joca Stefanović za domaće medije.
Iva Bojanović zapevala: