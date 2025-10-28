Slušaj vest

Iva Bojanović uživa u vezi sa pet godina mlađim kolegom Jocom Stefanovićem, a sada je progovorila o svom privatnom životu, prvom braku i ljubavi sa pevačem.

"Bila bih sigurno na vrhu"

Bojanovićeva je govorila o karijeri i porodici koja joj je bila na prvom mestu.

11.jpg
Foto: Instagram/iva.bojanovicofficial

- Birala sam porodicu, ne karijeru. Ja sam imala i kontakte i ljude koji su hteli da stanu iza mene i da guraju moju karijeru napred, ali ja bih se onda odrekla nekih bitnijih i krucijalnih stvari životnih. Bila bih sigurno negde na vrhu s obzirom na svoje potencijale jer sam rekla da više neću da budem skromna. Večito sam bila samokritična, a sada sam konačno svesna sebe i svojih kvaliteta. Ne može sve, ja sam morala nečeg da se odreknem, ali sam birala da budem uspešna i uspela sam u tome - pričala je Iva za TV Hype.

Iva Bojanović i Joca Stefanović Foto: Pritnsceen/Instagram, Printscreen, Printskrin/Instagram

Jovan o vezi sa Ivom

Stefanović je jednom prilikom govorio o ljubavi sa Ivom.

- Smatram da imam i godina gde sam zreo muškarac koji zrelo razmišlja. Moja uloga na ovom svetu nije da budem pevač, nego da budem otac, to je moja uloga. Mnogo volim decu, ona ima dvoje dece i ja kažem, već imam dvoje dece, a imaću još naravno - ispričao je Joca Stefanović za domaće medije.

Ne propustiteStars''PRAVI OTAC JE PREĆUTAO NOVOJ PORODICI DA IMA DECU....'' Joca Stefanović izazvao buru, a verenica odmah odbrusila hejterima i prozvala bivšeg
Joca Stefanović
Stars"JA NE PIJEM IZ CIPELE I NE VISIM SA PLAFONA..." Joca Stefanović udario na kolege: Pevači se ponižavaju!
joca.jpg
StarsSMUVALA PET GODINA MLAĐEG PEVAČA: Skinula se u srebrni bikini i niko ne može da skloni pogled od njenih grudi (FOTO)
Joca Stefanović sa verenicom Ivom
StarsZAVEO MALOLETNU ĆERKU KOLEGE I TVRDIO DA GA JE PREVARILA, PA VERIO STARIJU KOLEGINICU! Ljubav im cveta, pevač podelio intimne kadrove (FOTO)
Joca Stefanović uživa sa 5 godina starijom koleginicom

 Iva Bojanović zapevala:

Iva Bojanović  Izvor: iva.bojanovicofficial/instagram