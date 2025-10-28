"Bila bih sigurno na vrhu"

- Birala sam porodicu, ne karijeru. Ja sam imala i kontakte i ljude koji su hteli da stanu iza mene i da guraju moju karijeru napred, ali ja bih se onda odrekla nekih bitnijih i krucijalnih stvari životnih. Bila bih sigurno negde na vrhu s obzirom na svoje potencijale jer sam rekla da više neću da budem skromna. Večito sam bila samokritična, a sada sam konačno svesna sebe i svojih kvaliteta. Ne može sve, ja sam morala nečeg da se odreknem, ali sam birala da budem uspešna i uspela sam u tome - pričala je Iva za TV Hype.