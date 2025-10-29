Slušaj vest

Ivana Pavković, gostujući u jednom podkastu, otkrila je da su neke njene koleginice želele da joj rasture brak s pevačem Petrom Mitićem!

Pavkovićeva je za Fulskrin mediju ispričala da je pevačica Mira Mirković flertovala s njenim suprugom, ali i još neke koleginice. Kako smo u međuvremenu saznali, brak je pokušala da joj upropasti i pevačica Goga Gačić, inače supruga pevača Marka Gačića.

Postale drugarice

- Mira Mirković i Petar nisu bili zajedno. Bilo je flertovanja, ali ono što ja znam jeste da se ništa između njih nije desilo. Petar je tada bio u vezi sa jednom koleginicom iz naše sezone takmičenja, ali ja za tu devojku od tada nisam čula. Prirodno je da se to dešavalo, bio je slobodan i mlad. Mi smo tad imali turneje - rekla je Pavkovićeva.

Potom je otkrila da ju je jedna koleginica, koja je udata za pevača, zvala hitno da se nađu kako bi joj pokazala dokaze da je Petar vara. Tragom ove informacije, raspitali smo se kod naših izvora i saznali da je reč o pevačici Gogi Gačić.

- Ta situacija je za mene jedna lekcija. Ona meni nije prijateljica, samo koleginica. Ja sam osoba koja teško prima nove ljude u život. Ona je bila prva osoba sa estrade koju sam pustila u svoj život. Bila sam kod nje na kafi jer me je pozvala da se vidimo. Pre toga smo se sreli svi porodično, obe smo već imale decu. Ona se tada žalila nama da je usamljena, da nema s kim da popije kafu, i ja sam to negde razumela. Rekla sam joj da sam slobodna i da mogu da joj budem društvo, da računa na mene. Moja namera je bila dobra, njena ne - navela je ona, pa dodala:

- Kada se desila prva kafa, ona je meni počela da saopštava neke stvari za mene i Petra. Odmah se videlo da nije bilo iskreno, ali sam slušala. Onda sam ja krenula dublje da je ispitujem, a glupo mi je da izgovorim šta mi je rekla. Baš mi je glupo. Od te situacije prošlo je sedam, osam godina i ja o tome nisam pričala. Pokušavala je da nam se umeša u brak. Ona nije imala gde da čuje da mene Petar vara jer je ona sedela kod kuće i čuvala decu. Kad sam joj tražila dokaze, ona nije imala. Nije imala pojma kakav je moj i Petrov odnos. Ja sam joj zahvalila na informaciji i nakon sat vremena sam otišla iz njene kuće - rekla je Ivana, a na upornost voditelja da mu kaže šta joj je rekla, pevačica je na kraju rekla:

Odstranila je

- Saopštila mi je da se Petar zaljubio. Onda sam ja pozvala Petra i rekla mu to. Petar je zvao njenog supruga i tu je nastao haos jer je ona govorila da mi nije to rekla. Ispalo je da sam ja slagala. Tada sam joj rekla da mi se više ne obraća, i to je to. Kad smo se prvi put srele nakon toga, ona mi se izvinjavala, ali nisam oprostila. Odstranila sam je iz svog života - zaključila je Ivana.

Pokušali smo da dobijemo komentare od Mire Mirković i Goge Gačić, ali nam nisu odgovarale na pozive.