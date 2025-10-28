HITNO PREKINUT PROGRAM PINKA! Asmin još jednom pokazao da je veliki nasilnik, desio se pravi haos
U Beloj kući ponovo je izbio haos čiji je glavni akter bio Asmin Durdžić. Juče je u pušionici izgubio živce kada je Uroš Stanić ušao i počeo da se raspravlja sa Anđelom Rankovićem, pa su povici odzvanjali na sve strane.
Asmin je nekoliko puta upozorio da prestanu, govorio da mu probijaju uši, ali Uroš nije mario za njegove opaske i nastavio je da se nadglašava. To je bilo dovoljno da Asmin plane, zaleteo se ka Urošu sa stisnutom pesnicom, a sve je izgledalo kao da će doći do direktnog fizičkog sukoba.
Ukućani su u poslednjem trenutku skočili, uhvatili ga i pokušali da ga savladaju, dok je obezbeđenje uletelo nekoliko sekundi kasnije i sprečilo veći incident.
Asmin pokazao da je veliki nasilnik
Ono što gledaoce dodatno iritira jeste činjenica da ovo nije prvi put da Asmin nasrće baš na Uroša. Podsećanja radi, u jednom od ranijih okršaja fizički ga je udario, a produkcija je tada reagovala i kaznila ga novčano. Njih dvojica su se raspravljla dok su članovi obezbeđenja bili oko njih, ali kad je Uroš prišao, Asmin je iskoristio priliku i udario Uroša.
U tom trenutku, prenos je prekinut, odnosno ekran je zamagljen, a Uroš je počeo da preti kako će Asmin biti adekvatno kažnjen zbog svojih postupaka.
Pogledajte dodatni snimak: