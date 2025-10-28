Slušaj vest

Asmin je nekoliko puta upozorio da prestanu, govorio da mu probijaju uši, ali Uroš nije mario za njegove opaske i nastavio je da se nadglašava. To je bilo dovoljno da Asmin plane, zaleteo se ka Urošu sa stisnutom pesnicom, a sve je izgledalo kao da će doći do direktnog fizičkog sukoba.

Ukućani su u poslednjem trenutku skočili, uhvatili ga i pokušali da ga savladaju, dok je obezbeđenje uletelo nekoliko sekundi kasnije i sprečilo veći incident.

Asmin pokazao da je veliki nasilnik

Ono što gledaoce dodatno iritira jeste činjenica da ovo nije prvi put da Asmin nasrće baš na Uroša. Podsećanja radi, u jednom od ranijih okršaja fizički ga je udario, a produkcija je tada reagovala i kaznila ga novčano. Njih dvojica su se raspravljla dok su članovi obezbeđenja bili oko njih, ali kad je Uroš prišao, Asmin je iskoristio priliku i udario Uroša.

U tom trenutku, prenos je prekinut, odnosno ekran je zamagljen, a Uroš je počeo da preti kako će Asmin biti adekvatno kažnjen zbog svojih postupaka.

