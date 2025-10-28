Slušaj vest

Iako je bio deo legendarnih bendova poput "Riblje čorbe" i sarađivao je sa Bajagom, njegov život završio se u siromaštvu i borbi sa zavisnošću.

Rajko Kojić bio je deo zlatnog doba jugoslovenskog roka, ostavivši neizbrisiv trag u muzici. Njegov gitarski solo u pesmi "Kad hodaš" smatra se jednim od najlepših u domaćem roku. Ipak, iza sjaja reflektora krila se teška borba sa ličnim demonima, koja je na kraju odvela ovog talentovanog muzičara u tragičan kraj.

Rajko je započeo muzički put u manjim bendovima, da bi kasnije osnovao "Glogov kolac" sa Momčilom Bajagićem Bajagom. Nakon kratkog trajanja tog projekta, pridružio se bendu "SOS", gde je upoznao Mišu Aleksića i Vicka Milatovića. Ova trojka, zajedno sa Borom Đorđevićem, osnovala je "Riblju čorbu" 1978. godine, koja je ubrzo postala jedan od najpoznatijih bendova u regionu.

Razlozi za Rajkov odlazak iz "Riblje čorbe" 1984. godine i dalje su predmet spekulacija. Jedna verzija kaže da su on i Bajaga odbili turneju po grčkom primorju, smatrajući je nedostojnom renomea benda. Druga priča ukazuje na Rajkove probleme sa drogom, koji su uticali na njegovu sposobnost da nastavi sa radom u bendu.

Foto: Damir Dervišagić, Instagram/ _ribljacorba_

Bora je ovako govorio o Rajku Kojiću

Bora Đorđević je jednom prilikom izjavio da je Rajko bio izuzetno talentovan, ali da su problemi sa zavisnošću i lične borbe na kraju prevagnuli.

"Rajko je bio sjajan gitarista, ali nije uspeo da pobedi svoje demone," rekao je Bora.

Nakon odlaska iz "Riblje čorbe", Rajko je izdao solo album i sarađivao sa Bajagom i "Instruktorima".

Ipak, povukao se iz javnog života i poslednje godine proveo u rodnom selu, boreći se sa siromaštvom i zavisnošću. Njegova smrt 1997. godine ostavila je mnoge u šoku, ali i podsetila na cenu koju umetnici često plaćaju.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: