Pevačica Ana Nikolić tajno se udala za muzičkog producenta Gorana Ratkovića Raleta na Maldivima, a sada se i prvi put nakon svega oglasila.

Ana Nikolić i producent Goran Ratković Rale zavetovali su se na večnu ljubav na romantičnom putovanju.

Pre Maldiva se tukli i pravili skandale

Nakon skandala, kada je Ana prijavila Raleta policiji za nasilje, a on dobio zabranu prilaska, njih dvoje su zakopali ratne sekire i otputovali na Maldive.

Podelila motivacione reči

"Kažu da je u životu svakome dato koliko može da podnese. Dodaj, mogu ja još", prva je objava pevačice nakon vesti da se tajno udala.

Ana Nikolić deli motivacione reči Foto: Printscreen

Pevačica i producent, kako piše Kurir, venčali su se na jednoj od najlepših peščanih plaža na ovom egzotičnom ostrvu, pa će im tako ovaj odmor, koji je usledio nakon njihovog pomirenja posle burnog perioda koji je sada iza njih, ostati u večnom sećanju.

