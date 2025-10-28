Slušaj vest

U toku je "Igra istine", a Tanja Stijelja Boginja  postavila je pitanje Luki Vujoviću.

- Šta je bilo u njenom telefonu? - pitala je Boginja.

- To je ono kad joj ja pričam, a ona se smeje. Gledala je telefon i mene je iznerviralo. Ja nisam razbio telefon i ovako je pao. Sutra kad je videla, zvali smo da popravimo telefon i ona je rekla da joj ne smeta - rekao je Luka.

- Zašto si to tek sad ispričao? - ubacila se Milena.

Luka nastavio sa haosom

Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- To je moja uzrečica. Nije bilo ništa majke mi. Ako do sad nisam rekao u svađama, rekao bih. To je istina - rekao je Luka.

- Dragana, kako se osećaš u vezi sa Matorom i da li ti porodica remeti da budeš potpuno srećna? - pitao je Luka.

- Na naš odnos su uticale priče njenih bivših devojaka i njeno alkoholisanje utorkom. Sve su slušali o Jovani i takav su utisak stvorili o njoj kao osobi. Ja znam najbolje kakva je ona. Mnoge stavri su demantovane napolju. Trudimo se da je prihvate iako su stava da je neće prihvatiti - rekla je Dragana.

- Oni ne podržavaju, ali poštuju. I moj otac nije prihvatio, ali poštuje istopolnu vezu - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

 Pogledajte dodatni snimak:

