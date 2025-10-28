Slušaj vest

Voditeljka Bojana Lazić danas je posetila jednu privatnu kliniku na kojoj je tražila da joj uključe infuziju.

Bojana Lazić vredno radi, ali i misli na svoj izgled i zdravlje, pa tako prima "vitaminske koktele". Ona je danas otišla u kliniku kako bi dobila infuziju.

Bojana Lazić završila na infuziji Foto: Printscreen

O svemu je obavestila pratioce na mrežama i postavila fotografiju na kojoj se vidi igla, a onda napisala:

- Za lepotu i vitamine - navela je ona otkrivajući da nije bolesna već je stvar preventive.

Raskinula sa dečkom nakon šest godina

Bojana je nedavno govorila o tome kako je raskinula sa dečkom sa kojim je bila više od pola decenije, iako u javnosti nije eksponirala ovu ljubav.

Gostujući u podkastu Lune Đogani, Bojana je iznenadila kada je govorila o tome kako je okončala vezu u kojoj je bila šest godina.

Bojana Lazić Foto: Kurir, Printscreen Instagram, Printscreen

- Imala sam sada ovu šestogodišnju vezu i u toj vezi sam doživela film u svakom smislu te reči. Naravno bilo je i groznih situacija, ali smo on i ja imali momente za koje se živi. Ovog puta sam stvarno završila i stavila tačku i presekla jer ne mogu da budem ni sa kim ko me ne razume. Ne želim više da pristajem ni na kakve kompromise, svaki put kada sam pristala ispala je ozbiljna patnja i da sam žrtva, a ja to ne želim da budem - rekla je ona.

