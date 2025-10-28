Slušaj vest

Voditeljka Bojana Lazić danas je posetila jednu privatnu kliniku na kojoj je tražila da joj uključe infuziju.

Bojana Lazić vredno radi, ali i misli na svoj izgled i zdravlje, pa tako prima "vitaminske koktele". Ona je danas otišla u kliniku kako bi dobila infuziju.

Bojana Lazić završila na infuziji
Bojana Lazić završila na infuziji Foto: Printscreen

O svemu je obavestila pratioce na mrežama i postavila fotografiju na kojoj se vidi igla, a onda napisala:

- Za lepotu i vitamine - navela je ona otkrivajući da nije bolesna već je stvar preventive.

Raskinula sa dečkom nakon šest godina

Bojana je nedavno govorila o tome kako je raskinula sa dečkom sa kojim je bila više od pola decenije, iako u javnosti nije eksponirala ovu ljubav.

Gostujući u podkastu Lune Đogani, Bojana je iznenadila kada je govorila o tome kako je okončala vezu u kojoj je bila šest godina.

Bojana Lazić Foto: Kurir, Printscreen Instagram, Printscreen

- Imala sam sada ovu šestogodišnju vezu i u toj vezi sam doživela film u svakom smislu te reči. Naravno bilo je i groznih situacija, ali smo on i ja imali momente za koje se živi. Ovog puta sam stvarno završila i stavila tačku i presekla jer ne mogu da budem ni sa kim ko me ne razume. Ne želim više da pristajem ni na kakve kompromise, svaki put kada sam pristala ispala je ozbiljna patnja i da sam žrtva, a ja to ne želim da budem - rekla je ona.

Ne propustiteStars"NE MOGU DA BUDEM SA NEKIM KO ME NE RAZUME" Bojana Lazić prekinula vezu od 6 godina, progovorila o raskidu: Doživela sam film...
Bojana Lazić.jpg
Stars"DONOSILI SU MI CVEĆE, ČOKOLADE, PISALI PORUKE..." Bojana Lazić ispričala intimne detalje iz života: Tada nisam bila poznata
Bojana Lazić
Stars"MUVALI SU ME PEVAČI, SPORTISTI, POLITIČARI..." Bojana Lazić o ljubavnom životu nakon razvoda: Donosili su mi cveće, čokolade...
screenshot-1.jpg
StarsBOJANA LAZIĆ UPERILA KAMERU NA DONJI DEO TELA! Voditeljka objavila veoma vruć kadar, vidi se nešto što će muškarce preznojiti
Bojana Lazić stigla na prvo snimanje Pinkovih Zvezda

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP559 Izvor: kurir tv