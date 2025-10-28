ĆERKA NAŠEG PEVAČA RADI U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA! Deca mu se nikada nisu javno eksponirala, a zbog jedne stvari se žestoko svađaju
Boban Rajović slovi za jednog od naših najuspešnijih pevača koji je u karijeri dugoj dve decenije napravio sjajan uspeh.
Nezavisno od toga, pevač je uspeo da izgradi zdravu porodicu i svoju decu izvede na pravi put.
Ivana, Anđela i Andrija naslednici su pevača i njegove supruge Dragane, a iako ne žele da se eksponiraju u javnosti, neke informacije o njima ne mogu da se sakriju.
Tako je u javnost dospela informacija da je Bobanova ćerka Ivana zaposlena u danskom ministarstvu spoljnih poslova i to na odeljenju za emigracije.
"Ćerke se ljute kad javno pričam o njima"
Boban je potvrdio tu informaciju istakavši da njegova deca nikada nisu želela da se eksponiraju medijski.
- Jako sam ponosan na svoju decu. Odlično znate da oni ne žele da se eksponiraju medijski i kada nešto izađe u medijima, to je zato što ja forsiram upravo jer sam ponosan. I kad vide, a posebno ćerke, odmah me pozovu i budu ljute. Ali ja to posle peglam - rekao je Rajović za domaće medije.
Zanimanje njegove ćerke Anđele još uvek nije poznato, a zna se i da je najmlađi naslednik pevačev lični menadžer. On živi u Beogradu i odlično se snalazi u svom poslu.
