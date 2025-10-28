Slušaj vest

Boban Rajović slovi za jednog od naših najuspešnijih pevača koji je u karijeri dugoj dve decenije napravio sjajan uspeh.

Nezavisno od toga, pevač je uspeo da izgradi zdravu porodicu i svoju decu izvede na pravi put.

Ivana, Anđela i Andrija naslednici su pevača i njegove supruge Dragane, a iako ne žele da se eksponiraju u javnosti, neke informacije o njima ne mogu da se sakriju.

Tako je u javnost dospela informacija da je Bobanova ćerka Ivana zaposlena u danskom ministarstvu spoljnih poslova i to na odeljenju za emigracije.

"Ćerke se ljute kad javno pričam o njima"

Boban je potvrdio tu informaciju istakavši da njegova deca nikada nisu želela da se eksponiraju medijski.

- Jako sam ponosan na svoju decu. Odlično znate da oni ne žele da se eksponiraju medijski i kada nešto izađe u medijima, to je zato što ja forsiram upravo jer sam ponosan. I kad vide, a posebno ćerke, odmah me pozovu i budu ljute. Ali ja to posle peglam - rekao je Rajović za domaće medije.

Zanimanje njegove ćerke Anđele još uvek nije poznato, a zna se i da je najmlađi naslednik pevačev lični menadžer. On živi u Beogradu i odlično se snalazi u svom poslu.

