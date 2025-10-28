Slušaj vest

Pevačica Maja Šuput koja važi za jednu od najbogatijih pevačica na Balkanu početkom juna, ove godine je objavila da se razvela od muža Nenada Tatarinova sa kojim ima sina.

Maju (44) su nedavno hrvatski mediji uhvatili u društvu rijaliti zvezde "Gospodina Savršenog", Šime Eleza (27) na luksuznoj jahti nedaleko od Brača.

- Ležali su i uživali na suncu. Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na znatiželjne poglede. U jednom trenutku ustala je, otišla po voće i vratila se sa zdelicom koju je pažljivo donela Šimi - ispričala je nedavno žena koja se zatekla u blizini i koji je hrvatskim medijima dostavio fotografije.

1/5 Vidi galeriju Maja Šuput sa novim dečkom Foto: Printscreen

Njih dvoje su tad snimljeni i u Splitu, gde su se ukrcavali na privatnu jahtu.

- Mi smo bili na Rivi. Oni su se spremali otploviti prema Braču. Šime se pokušavao sakriti, ali nije uspeo, dok Maja nije previše skrivala emocije. Čak su se raspitivali kakva je sezona - rekao je drugi čitalac za hrvatske medije nedavno.

- Ja uopšte ne znam o čemu vi pričate. Stvarno nemam pojma o čemu pričate - rekla je Maja dok je sa Šimom bila na jahti.

Inače, Šime Elez bio je i muški maneken u novom spotu Maje Šuput.

- Prva ideja za spot bila je šest ljudi, tri žene i tri muškarca, žurka scena na bazenu u prekrasnoj vili. Ali moj tim je jednoglasno predložio Šimu - rekla je nedavno Maja.

- Pred kamerom je prirodan, kamera mu je drugi dom, on nju zavodi. Snimanje je bilo bez ponavljanja i bez objašnjavanja. Njemu ne treba ništa objasniti, on objasni kameri - rekla je tada Maja.

U spotu su snimali i bliske scene

Maja je tada otkrila i da joj nije bilo nelagodno da snima bliske scene sa Šimom.

- Oboje smo znali što se snima pa se nelagoda nije osećala. Hemija između nas dogodila se spontano - rekla je Maja.

Maja o razvodu

Maja je za medije nedavno pričala o razvodu.

1/7 Vidi galeriju Maja Šuput i bivši suprug Foto: Pritnsceen/Instagram

"I dalje se družimo i letujemo zajedno kao porodica. Mama sam koja mora otići na svirku i prirodno je da je otac s detetom. Ali brzo se žurim nazad jer svi znaju da sam zaljubljena u svoje dete i da mi je to svetinja. Svi smo zajedno, jedna moderna porodica, složni, veseli i živimo u zajednici kao i pre. Nema potrebe da radimo neka razdvajanja. Ovo nam je prirodno, normalno, ugodno i najzdravije za dete", ispričala je Šuput za Story.

Maja je tada istakla da se među njihovoj porodici ništa nije promenilo otkako su se razveli.

"Nenad je prisutan sve vreme, ne uskače po potrebi. Tu sam najsrećnija jer nema ništa lepše od toga da je dete s tatom kad je mama na putu. A još je lepše za dete ako su svi zajedno. Kod nas vam je sve super normalno, kao i pre", dodala je.

kurir.rs/ 24sata.hr

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: