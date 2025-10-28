Slušaj vest

Pevač Bane Mojićević 2020. godine zvanično se razveo od supruge Milice, a u braku sa njom je dobio sina i ćerku - Radoša i Mašu.

Da odnos Milice i Baneta nije idealan, javnost je prvi put saznala još 2017. godine kada se pročulo da je pevač napustio porodični dom u kojem je živeo sa suprugom i decom.

Komšije prvog pobednika "Zvezda Granda" tada su ispričale da se Bane u leto 2017. odselio iz stana u kojem su svili porodično gnezdo.

- Znam Baneta, znam mu i ženu, ali nju bih prepoznala samo uz njega. Doduše, iskrena da budem, poodavno ih zajedno nisam videla. On je fin, kulturan, onako baš i previše fin, a znate da kažu da su takvi najgori - rekla je tada jedna komšinica, dok je druga dodala:

- Otišao je letos od žene, tako kažu, a mi ga nismo videli. Nju isto, al’ kažu da je ona tu ostala sa decom.

Milica pretrpela nasilje od majke

Bivša supruga pevača Baneta Mojićevića, Milica Mojićević svedočila je nedavno o zlostavljanju koje je doživela od strane svoje majke.

Inače, Milica je opisala jezive detalje iz detinjstva, te je napisala da ju je majka jednom toliko pretukla da se i sama uplašila zbog povreda koje joj je nanela.

- Ključ je u paralelnom životu u kom smo živele. Nasamo me je tukla, što je prestalo onog momenta kad se sama prepala koliko me je istukla jer nedeljama nisam išla na fizičko niti imala mesto na telu bez modrice, ponižavala, degradirala, omalovažavala, ismevala, sve što kažem ili uradim izvrtala onako kako njoj odgovara - bila sam podvrgnuta ozbiljnoj emotivnoj i psihičkoj manipulaciji i torturi. Za moje ćutanje i trpljenje ovog zlostavljanja kupovala me je skupim poklonima kao i slatkim rečima tebe mama voli najviše na svetu i želi ti najbolje - pisala je ona.

Ovako je Bane govorio o razvodu

- Da sam znao da će mi biti ovako, ranije bih se razveo. Bukvalno sam procvetao. I ne samo ja, rekao bih i da je Milici svanulo. Oboje smo sada srećniji i zadovoljniji, a naš odnos je iskreniji i zdraviji - rekao je Bane i dodao

- Jednostavno smo se udaljili. Svako je živeo za sebe... Pre godinu i po dana smo se razdvojili i živeli odvojeno, a nedavno smo i taj papir potpisali i zvanično se razveli. Već dugo nismo par. Dao sam i sebi i njoj vremena da prebolimo, da odbolujemo to što nismo uspeli, a u isto vreme i šansu da se nešto promeni. Međutim, za to vreme smo još više shvatili da nam je oboma tako bolje i definitivno se dogovorili da se i papirološki raziđemo - rekao je za "Alo".

