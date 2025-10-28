BRUKA I SRAMOTA U PROGRAMU UŽIVO! Učesnici Elite pokazali koliko su alavi, grabili se za hranu kao da im je poslednje
Nakon završene igre istine, u okviru rijaliti-emisionog formata, učesnici su pokazali šta zaista misle – i to na delu. Kada je stigla velika nagrada, oni su je razgrabili brzinom svetlosti, ne mnogo vodeći računa o fer raspodeli.
Organizator je ovaj put bio široke ruke: nagrada je stigla, bila je primamljiva i jasno je da je namenjena kao podsticaj za učesnike koji su ostali „iskreni“ tokom igre.
Sramno ponašanje
Ipak, ono što je trebalo da bude trenutak kolektivne radosti pretvorilo se u scenu manje lepo – guranje, nervoza, borba za komad koji svako želi sebi. Učesnici su, po ko zna koji put, pokazali koliko su alavi.
Gledaoce je ovo razbesnelo – komentari „Koliko su alavi, sramota“ samo su potvrđivali da je dinamika nagrade izmakla kontroli.
Pogledajte dodatni snimak: