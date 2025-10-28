Slušaj vest

Nakon završene igre istine, u okviru rijaliti-emisionog formata, učesnici su pokazali šta zaista misle – i to na delu. Kada je stigla velika nagrada, oni su je razgrabili brzinom svetlosti, ne mnogo vodeći računa o fer raspodeli.

Organizator je ovaj put bio široke ruke: nagrada je stigla, bila je primamljiva i jasno je da je namenjena kao podsticaj za učesnike koji su ostali „iskreni“ tokom igre.

Sramno ponašanje

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

Ipak, ono što je trebalo da bude trenutak kolektivne radosti pretvorilo se u scenu manje lepo – guranje, nervoza, borba za komad koji svako želi sebi. Učesnici su, po ko zna koji put, pokazali koliko su alavi.

Gledaoce je ovo razbesnelo – komentari „Koliko su alavi, sramota“ samo su potvrđivali da je dinamika nagrade izmakla kontroli.

Ne propustiteStarsLUKA OTKRIO ZAŠTO JE REKAO ZA MAJKU DA JE MONSTRUM, A TERZA ISPRIČAO NEŠTO ŠTO JE ZANIMALO ČITAVU NACIJU! Gledaoci ostali u apsolutnom šoku
Luka Vujović i Aneli Ahmić
Rijaliti"VREĐALA ME I PONIŽAVALA PRED SINOM" Oglasila se majka Luke Vujovića - nije štedela reči o Aneli Ahmić, isplivale užasne stvari o učesnici Elite
Luka Vujović i Aneli Ahmić
RijalitiKARAMBOL U ŠIMANOVCIMA! Uletelo obezbeđenje: Žestoki okršaj Asmina i Luke, nisu mogli da ih smire, Aneli
Tuča Asmina i Luke
RijalitiSNAJKA SITE AHMIĆ SNIMALA LAJV, POKAZALA KAKO IZGLEDA! Hana udarila kontru svekrvi: Nerio i ja pravimo svadbu, imaćemo još troje dece - evo da li ulazi u Elitu
sita.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP559 Izvor: kurir tv