Anđela Šparavalo nizala je skandale tokom učešća u rijalitiju "Zadruga", a tada je njena majka javno optuživala ćerku da laže i nije odobravala njenu vezu sa devojkom Bojanom Pavlović.

Aleksandra je govorila da je zbog ćerke smršala, patila, a u jednom trenutku je tokom emisije pala u nesvest zbog ćerkinog ponašanja.

Po izlasku iz rijalitija, Anđela je majku optužila za nasilje.

- Otac je rekao da će me ubiti ako se budem vratila kući. Nakon toga ja sam pričala u njihovu korist, nakon toga je otac izašao ovde i rekao da ako ne budem pričala onako kako mi on kaže, da neću ići kući sa njima, nakon toga me je majka počupala, a onda se pojavo neki čovek i onda je ona prekinula - rekla je svojevremeno Anđela koja je iznosila jezive tvrdnje o porodici.

Nakon skandala one su se povukle iz javnosti, a Aleksandra je jako aktivna na Instagramu gde je sada oduševila sve kada je pozirala golog stomaka i pokazala vitku liniju.

Anđela: "Teško mi je zbog tate"

Podsetimo, Anđela je dala intervju nakon što se vratila u porodičnu kuću.

- Kada sam došla kući nisam smela da ga pogledam, ja sam sa tatom uvek bila više povezana nego sa majkom. Tata me je svuda vodio. Kad sam došla ništa mi nije rekao, nije hteo razgovor, izašao je da šeta. Povredila sam ga, teško mi je zbog tate, šta god mi je trebalo on je bio tu i da me odbrani. Ništa me nikad nije terao, ja sam sve sama sa svojim životom radila. jako mi je žao zbog svega što sam uradila, ja sam najveći krivac, ne želim da budem žrtva, ne mogu da verujem da sam i dalje tako jaka nakon svega što mi se desilo - rekla je Anđela za Blic nedavno.

