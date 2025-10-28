Slušaj vest

Legendarni bend će 31. oktobra u mts Dvorani pokazati publici kako zvuči kada se „odštekaju“ i zasviraju kao Neuštekani

U gradu gde još uvek ima fildžan viška,

gde lutka sa naslovne strane gubi sjaj,

a Bog vozi Mercedes kroz maglu sećanja,

još uvek se čuje blues predsjednika opštine.

Kad dernek utihne, ostaje samo pesma —

za Fikretu, za Lijepu Almu, za one što su otišli pod počasnom salvom,

i za sve nas koji smo makar jednom čekali sabah sa šejtanom.



Sve te priče i melodije ponovo oživljavaju 31. oktobra u mts Dvorani, kada legendarno Zabranjeno pušenje stiže u Beograd u okviru projekta „Neuštekani“ — u akustičnom izdanju koje je već oduševilo publiku u Sarajevu, Ljubljani i Zagrebu.

Bend koji je prošle godine obeležio četiri decenije od izlaska kultnog albuma Das Ist Walter donosi svoj najintimniji koncert do sada — unplugged priču u kojoj se muzika pretvara u emociju, a svaka pesma u sećanje.

Projekat Neuštekani rodio se iz želje Seje Seksona da, kako kaže, „ispravi nepravdu i izvede uživo pesme od kojih su mnoge po prvi put ugledale svetla pozornice“. Akustični aranžmani, intimna atmosfera i dirljiva emocija pretvaraju koncert u priču — o bendu, o vremenu, o ljudima koji su ga stvarali, I otkrivaju novo lice poznatih pesama, među kojima su Pismo Elvisu, Laku noć, stari, Nema više i Arizona Dream.

Beogradski koncert donosi i jedno posebno iznenađenje — prvi zajednički nastup Zabranjenog pušenja sa gudačkim kvartetom, koji će zajedno sa bendom izvesti nekoliko pesama, među kojima je I „Takvim sjajem“ Arsena Dedića, u aranžmanu koji obećava nezaboravan trenutak večeri.

Publiku u mts Dvorani očekuje virtuozna svirka i nova vožnja kroz četiri decenije rokenrola, u kojoj će i Djevojčice kojima miriše koža, i Pišonja I Žuga, i Fikreta zazvučati u sasvim novom svetlu.