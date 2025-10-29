Slušaj vest

Jelena Karleuša ovih dana ima pune ruke posla, a u pauzama snimanja muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" i pripreme svojih kandidata, sa pop zvezdom porazgovarali smo o mnogim aktuelnim temama, koje je ona, kao i uvek, prokomentarisala bez dlake na jeziku.

Regionalna muzička zvezda nam je najpre pričala o svojim novim projektima koji su uveliko u toku.

Foto: Boba Nikolić

- Radimo "Pinkove zvezde" punom parom. To je jako dobro i sve je viralno. Imamo ekstremnu gledanost i ponosna sam na taj projekat jer su startovale posle mnogo godina pauze. Odmah u startu smo udarili na "Zvezde Granda" koje su ipak decenijski format koji ima tradiciju i odmah smo ih zgazili. Imamo pravi izbor kandidata, radila sam juče ceo dan sa njima, a i danas ću. Ja imam veliko srce kao autobus i izabrala sam najviše kandidata. Radim nove pesme i spremam se za ono što svi očekuju. Situacija je takva da sam zbog nemilih događaja koja su se desila na moja poslednja dva velika koncerta za sada odlučila da ne radim velike koncerte dok se situacija u zemlji ne smiri i dok fašizam ne prestane da divlja.

Tvoja bivša drugarica Milica Pavlović je rekla da bi, da je njen, obrisala vaš duet "Mashallah".

- Ne znam da li je ona baš tako rekla, ali se svakako po ko zna koji put se vrlo trapavo izrazila. Ona je poznata da po tome da voli sasvim slučajno trapavo da se izražava kada je reč o meni. Ne bih više da me pitate o Milici, jer ispada da ja stalno pričam o njoj. Sve što sam imala da kažem o Milici, ja sam rekla kroz moje prijateljstvo, kroz pruženu ruku, kroz predivne projekte koje smo imale. To što je ona meni uradila, nek joj služi na čast. Ja ne bih naš duet prepevala sa nekim drugim, to treba da ostane kako je snimljeno.

Aca Lukas tvrdi da je Milica tvoja "kineska kopija".

- Svi bi da budu Jelena Karleuša, ali ima i dobrih i loših kopija. Smatram da Milica treba da bude Milica i da ne bude ničija kopija. To je ključ njenog uspeha i sreće koju toliko traži.

Foto: Boba Nikolić

Nedavno si napisala da je pesma Nataše Bekvalac "Mama" pisana za tebe.

- To mi je rekla tekstopisac Nadica Mutavdžić. Mi smo se nedavno videle na jednom lepom privatnom sastanku oko zajedničke saradnje. Rekla mi je da je pesmu napisala pre neke tri-četiri godinem i da mi je slala poruke na Instagramu, ali da ja to nisam videla. Tamo mi stiže hiljade i hiljade poruka, koje čak ne mogu ni da otvorim. Nadica mi je rekla da je mislila na Divnu i mene kad je pisala to pesmu, ali mi je baš drago što je Nataša to otpevala jer ima divan odnos sa svojom majkom. Jako lepa pesma i čestitam Nataši na novom albumu i želim joj svu sreću u karijeri.

Da li si uspela da preslušaš njene nove pesme?

- Delimično jesam. Meni se jako dopada rad njene sestre Kristine na stajlinzima koje radi za nju. Nataša je dobra osoba.

Polemiše se da ćeš ti pevati na Trgu za doček Nove 2026?

- Polemiše se i treba da se polemiše. Da li neko ima hrabrost da sem mene u ovom momentu peva ispred Skupštine? U ovom momentu - ne, ali ja bih baš volela. Ne trebaju kolege da se plaše da pevaju na trgovima.

Deca te obožavaju, a sa našom ekipom si prošetala i Knez Mihailovom.

- Da. Jedva čekam da se to vidi. Nemam obezbeđenje i mene narod voli već 30 godina. Jedno je šta se piše na društvenim mrežama, a drugo je realnost.

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale su se venčali na Maldivima.

- Predivna vest. Čestitam im i nadam se da će živi i zdravi da se vrate sa Maldiva i da se tamo neće pobiti u plitkoj vodi. Znajući njih, sa njima je sve moguće. Oni su se baš našli, želim im svu sreću.

Da li bi se ti udala na Maldivima kao Ana?

- Nikad ne reci nikad. Ako neko želi da me odvede na Maldive, ne bih imala ništa protiv.

Šuška i da je Duško Tošić na nekom suđenju danas ovde.

- Duško? Moj bivši muž? Stvarno? Nadam se da će mu sve proći kako treba.

Milomir Marić napustio je televiziju Hepi. Spekuliše se da je jedan od kandidata za direktora Javnog servisa.

- To bi stvarno bilo predivno. Ja volim Marića, on je moj decenijski prijatelj. Ja sam prva pevačica koja je bila na naslovnoj strani njegovog čuvenog magazina "Profil", a u isto vreme je izlazio magazin "Dama", koji je uređivala njegova supruga Vesna Radusinović. Tako da sam ja u isto vreme bila na obe naslovne strane, kao pevačica koja je u to vreme imala nekih dvadesetak godina. Od tada naše prijateljstvo i poznanstvo važi. Prosto moram da kažem da sam ja doživela veliku nepravdu kad je reč o RTS-u, jer sam čitavu karijeru zabranjena na tom kanalu. Nadam se, da ako bi on došao, da će ta nepravda biti otklonjena. U stvari sigurna sam da hoće.

Foto: BoBa Nikolić

Kako se drži Zorica Brunclik u "Pinkovim zvezdama"?

- Trudim se da Zoricu maksimalno šarmiram i da joj govorim koliko je slatka i seksi i da je moj favorit. Iako ona to neće priznati jer je tvrd orah, čini mi se da je slaba na mene. Nervira je Desingerica, ali se polako uhodavamo kao tim. Ona je malo osetljiva, voli da napušta snimanje, pa je ja vraćam. Vrlo je inteligentna i preteča je Lejdi Gage.

Hoćeš li predstavljati Srbiju na Evroviziji 2026?

- Sad imam sve otvorene karte. Više nema osobe koja je sve to kočila. Sa mojim timom ću razmisliti o tome, jer kao i sa novim albumom i pesmama, postoji mogućnost da ću se izložiti jednoj nepravdi političkog neglasanja zemalja u regionu. Možda da se malo slegne prašina, pa da pobedimo na toj Evroviziji.

Foto: BoBa Nikolić

