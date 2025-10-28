Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović tužila je Jelenu Karleušu zbog uvrede časti, nakon što je pevačica tvrdila da joj je Mandić spasao život time što joj je javio da će njen tadašnji partner Zoran Davidović Ćanda biti ubijen.

Oliver je izostao sa suđenja, a u izjavi za medije objasnio je da je razlog njegov izostanak - terapija koju prima nakon operacije kičme.

- Danas nisam otišao na sud jer sam bio na terapiji u Banji Koviljači, ja na Tari živim. Oporavljam se od operacije kičme i terapije ne smem da propustim - rekao je Oliver za Telegraf.

1/11 Vidi galeriju Jelena Karleuša na sudu Foto: BoBa Nikolić

"Imala sam noćne more"

- Imala sam noćne more pred ovo suđenje. Navikla sam da živim takav život u svetu gde postoje ljudi kao što su ovi moji neprijatelji. Ovoj agoniji će verovatno doći kraj kad bude shvatila da mora da plaća sudske troškove i da gubi sudske procese. Nemam pojma da li će Ceca doći, ali Oliver Mandić mora da se pojavi ja mislim. Ja sam pošten građanin ove zemlje, odazivam se svakom pozivu suda. Pošteni ljudi dolaze i odazivaju se. I to je jedna vrsta pritiska da se dobri i pošteni ljudi odgovore od toga da govore istinu koja jako puno boli - rekla je Karleuša pre suđenja.

Na sud zbog izjave o Ćandi

Podsetimo, Jelena Karleuša je ispričala da joj je pevač Oliver Mandić rekao da ne treba da se vozi sa tadašnjim dečkom Zoranom Davidovićem Ćandom jer se sprema njegovo ubistvo.

1/5 Vidi galeriju Pevač Oliver Mandić danas je prošao kroz tešku operaciju, a njegove prijatelje i obožavaoce umirila je informacija koju je podelio Željko Mitrović, vlasnik ružičaste televizije. Foto: Pritnscreen, Dragana Udovičić

Na prošlom ročistu je otkrila detalje suđenja.