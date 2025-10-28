Slušaj vest

Hana je svakodnevno na meti Sitinih  napada nakon što su je optužili da je svekrva iz pakla, a sada se dogodila nova situacija.

Hana Duvnjak, verenica Neria Ružanjija, sina Site Ahmić jedna je od glavnih tema od njegovog ulaska u "Elitu 9".

Sita svakodnevno iznosi različite dokaze o Hani, kao i Hana o njoj, a nedavno se na tiktoku pojavila Hanina fotka na kojoj se vidi da pola zuba nema, a da joj je ovo malo što ima potpuno crno. 

Screenshot 2025-10-28 191553.png
Foto: Printscreen

Hana se oglaila na svom Instagram nalogu

- Ovaj video je AI, Sita na šta si spala da ovo radiš. Videli ste moje zube i sve, tako da evo kakvim se ona stvarima koristi. Ovako izgledaju zubi kod narkomana, a moje ste videli -napisala je Hana na jednoj od objava, a onda je usledio još jedan demant.

Screenshot 2025-10-28 191645.png
Foto: Printscreen

- Još jednom sam dokazala da Sita sve laže. Kad su ljudi videli mene i moje zube da nisu onakvi kakvi ona kaže da jesu i da nisam onakva ona kaže. Radi AI videe ideli okolo, pa da li je ovo normalno više? -obraćala se Hana pratiocima i razotkrivala Sitine laži.

Screenshot 2025-10-28 191758.png
Foto: Printscreen

Hana je podelil i fotografije iz detinjstva na kojima ima iste zube kao i sada kako bi dokazala da isti nisu propali zbog nedzvoljenih supstanci.

Hana tvrdi da ima zdrave zube
Hana tvrdi da ima zdrave zube Foto: Printscreen

- Evo sa 10, 11 godina, jesam li tada bila narkomanka? -napisala je Hana.

Ne propustiteStars"ZADNJA SITINA OBJAVA JE JADNA I ODVRATNA" Hana je nagazila nikad jače, tvrdi da sve laže: Ismeva nekog što nema porodicu
Hana udarila na Situ
StarsHANA PRIZNALA DA JE KORISTILA NARKOTIKE! Neriova verenica otvorila dušu, a zbog jednog pitanja potpuno pobesnela
Hana i Nerio Ružanji srećni zajedno
StarsMILICA MITROVIĆ NAJAVILA DA VEČERAS HANA STIŽE U ELITU 9! Tvrde da sledi noć istine nakon koje više ništa neće biti isto
Hana se oglasila povodom Nerija
StarsHANA REKLA "DA" Hitno se oglasila iz Dubrovnika: Ljubavi, volim te! Priprema za svadbu godine može da počne
Hana se oglasila povodom Nerija

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP559 Izvor: kurir tv