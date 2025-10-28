Slušaj vest

U jednoj od mirnih, noćnih sati, kada su ostali ukućani Elite zaspali, Radmila Todorović se povukla u dvorište kuće, gde je, prema onome što je zabeleženo, “prolila ruku suza”. Upravo u tom, gotovo filmskom trenutku, izgovorila je reči koje su privukle pažnju:

„Ne mogu više da ćutim. Ne mogu više da držim u sebi. Nisam dovoljno okrutna, ali biću. Postaću okrutna! Neću više da im dozvoljavam.“

Ovaj izliv emocija, koji drugi ukućani izgleda nisu primetili, sugeriše da joj je dotakla dno tolerancije. U zasebnom trenutku, sama, bez prisustva drugih – ona se suočila sa sobom i svojim osećanjima.

Šta se ovim želi reći?

Radmila, prema izjavama koje su dospele u javnost, deluje kao da je donela unutrašnju odluku: više neće biti pasivna, neće biti samo posmatrač svog života. “Nisam dovoljno okrutna, ali biću” – izjava koja odjekuje promenom stava i najavom drugačijeg ponašanja.

Zašto bi ovo moglo biti važno?

Ukazuje na to da Radmila oseća pritisak – bilo u odnosima sa ukućanima, ili možda u širšem javnom/profesionalnom kontekstu.

