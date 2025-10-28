Slušaj vest

Boki 13, poznatiji kao Bojan Jovanovski, oglasio se za medije i priznao da su sve javne ličnosti dobrodošle u njegov podkast i da nema problem da ugosti i pevačicu Daru Bubamaru, s kojom je već neko vreme na ratnoj nozi.

"Dara je jedan treš"

- U moj podkast su svi dobrodošli, čak i ona blesava Dara Bubamara. Nismo u kontaktu, petnaest godina se nismo čuli, a verujem da ni ona ne bi bila srećna da me čuje, a ne bih bio ni ja. Uvek ću je prozivati za fotošop, jer to što radi nije normalno. Svi koristimo fotošop, pa čak i ja, ali u granicama normala, ali ona nije normalna - rekao je Boki 13 za Informer, a potom se osvrnuo na Darinine stajlinge.

- Nikako, to više nije vredno komentara. Ona je van konkurencije u negativnom smislu. Ona je zlatna modna malina. Ima i gore obučenih, ali Daru izdvajam jer ona misli da je riba, da je fešn, da je fensi, a ustvari je jedan treš. Neka juri koga hoće, ali ne oblači se lepo.

Osuđen na 9 godina zatvora

Jovanovski je, inače, za slučaj "Reket" u junu 2020. osuđen na devet godina zatvora. Njemu je nekoliko puta odbijana žalba na odluku skopskog krivičnog suda o pritvoru, kao i zahtev da zbog lošeg zdravstvenog stanja bude prebačen u kućni pritvor, a onda je pre 2 godine izašao iz zatvora ne bi li se branio sa slobode zbog narušenog zdravlja.

Pokraden je bio u zatvoru

Inače, on je jednom prilikom govorio o boravku u zatvoru, pa je spomenuo "osobu iz Beograda":

- Bilo je jezivo. Napolju je bilo toplo vreme, a kroz moje telo je prolazila jeza. Od stresa nisam mogao da dođem sebi. U zatvoru sam upoznao prijatelje. Tamo imam prijatelje i dan danas. Smenjivale su se emocije u meni, ali detaljno o tome će biti prikazano u mom filmu. Nemaš slobodu, jednostavno. Ne možeš da vidiš drage ljude. Majku, oca, nekoliko dragih ljudi. Uskoro će Srbija saznati ko je osoba koja me je moralno, materijalno i emotivno uništila. Osoba je iz Beograda. On me je pokrao, tad sam video šta znači ljudsko dno. Štami je ukrao, kako je sve izgledalo, saznaće cela Srbija. Monstruozno je ono što sam ja doživeo.

